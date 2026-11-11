Ausilio: “Con Marotta non ci siamo più parlati”. La verità su Fabregas: “Chivu sapeva che c’era questo incontro a Londra”

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Con Beppe Marotta “non ho più avuto occasione di parlare, però probabilmente è molto impegnato”. Così Piero Ausilio fotografa la sua rottura con l’Inter, dopo una vita da dirigente nerazzurro. L’ex direttore sportivo, intervenuto al Social Football Summit a Torino, ha raccontato la fine della sua esperienza con l’Inter e diversi retroscena su quanto accaduto nel recente passato.

Ausilio ha fatto capire che, escluso Marotta, è ancora molto legato al mondo nerazzurro: “Vedo regolarmente Dario Baccin, ha lavorato con me per 10 anni: i rapporti non spariscono di colpo. Sento e vedo Chivu, come tanti ragazzi: sono stato lì tanti anni, non si dimentica di colpo un periodo lunghissimo della propria vita”. Ausilio poi rivendica la bontà del suo lavoro, con un’altra frecciatina implicita a Marotta: “Il fatto stesso che l’Inter abbia dato continuità a un progetto, mentre sento parlare di innovazione, affidandosi a chi è stato il mio vice per 10 anni, e che anche di recente abbia preso una persona – Ausilio si riferisca al nuovo Director of Football Development, Simone Lo Schiavo – che stavo valutando di inserire, rappresenta un riconoscimento al mio lavoro. Sono andati nel segno della continuità”.

Sui motivi della rottura però Ausilio non vuole approfondire: “Non avrei mai accettato di andare via, pensando all’anno prima, dopo un secondo posto e una finale persa come quella di Monaco. Doveva arrivare il momento giusto, è arrivato”. E l’ex Ds è convinto di aver lasciato un’Inter fortissima: “Ho finito al 1° settembre col mercato, Spence è stata la mia ultima operazione. Per me questa è l’Inter più completa degli ultimi anni”.

Un’Inter guidata da Christian Chivu. E tra un racconto e l’altro, da Balotelli a Brozovic, fino a Spalletti e alla scelta di Conte, Ausilio approfondisce anche il momento della chiamata dell’attuale allenatore. Il dirigente svela cosa è accaduto veramente in quei giorni, quando si parlava del possibile arrivo di Cesc Fabregas all’Inter: “Cristian sapeva che era l’allenatore che volevamo e sapeva anche che c’era questo incontro. È poco mediatico, ma io ero a Londra per un altro motivo, per un giocatore”.

L’incontro con Fabregas quindi non sarebbe stato un tentativo di strapparlo al Como: “Quando Cesc inizia la sua avventura al Como in Primavera, una delle prime cose che chiede è di venire a visitare Appiano Gentile, conoscere Inzaghi e i dirigenti, per capire i segreti del successo dell’Inter. Da lì è nato un rapporto, che poi anche negli anni di Inzaghi è continuato con pranzi o caffè. L’ho sempre trovato una persona molto curiosa, a Londra non è successo niente di diverso: Chivu sapeva di essere stato scelto come allenatore”, assicura oggi Ausilio.

Che a Londra spera in futuro di tornare stabilmente: “Il desiderio è misurarmi in un campionato diverso, nuovo, e la Premier è un progetto affascinante. Non vuol dire che ci andrò domani, ma mi interessa e sarei intenzionato a prenderla in considerazione”.