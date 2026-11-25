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Chissà cosa penseranno, ora, Maldini e Leonardo, quando si troveranno a leggere o ascoltare le parole di Pep Guardiola sulla Nazionale Italiana. Quel tentativo che fece tanto scalpore in estate e che, di fatto, portò a un rapido declino della brevissima esperienza azzurra del Presidente del Club Italia e del suo advisor. “Mi sono quasi vergognato a rifiutarla”, ha detto l’allenatore ospite del podcast del brasiliano Romario (che tanta opinione fa in Brasile: Ancelotti, fortemente criticato nelle scorse settimane, lo sa bene). “Ma non potevo accettare”.

Riposo necessario

La motivazione del no agli azzurri è stata sempre quella: Guardiola ha e aveva bisogno di fermarsi dopo la lunghissima parentesi al Manchester City. Che ha avuto degli episodi bellissimi in campo ma che, ora, si ritrova con dei pesantissimi strascichi legali che potrebbero andare a togliere molti – se non tutti – dei trofei vinti sotto la sua gestione. Non è una cosa ascrivibile al catalano, sia chiaro, ma certamente pesa. E dopo le lacrime per il suo addio, di fatto, l’allenatore ha sempre detto di volersi prendere il tempo necessario per capire se e soprattutto come ripartire. “Probabilmente”, ha proseguito, “se mi fosse stata presentata l’offerta fra 1 o 2 anni avrei accettato. Stimo tantissimo Maldini e Leonardo, ma mi hanno contattato in un momento in cui avevo bisogno di riposarmi e prendermi una pausa”. E quindi, nulla. Nonostante “essere accostato alla Nazionale Italiana”, ha concluso, “sia stato uno dei più grandi onori della mia carriera”.

Le strade non si sono incrociate, almeno per ora. E il futuro di Guardiola resta un enorme punto interrogativo, che si risolverà con calma nei prossimi mesi. Anche la trattativa con gli Usa, che l’hanno contattato per il post Pochettino, procede a rilento e non è per nulla detto che sia destinata a risolversi con un sì. Anzi. La fila, per lui, sarà tanta. Tra club e Nazionali. Ma non c’è fretta. In nessun caso.