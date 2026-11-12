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È innegabile pensare che i soldi nel calcio non abbiano un peso. Ed è anche ipocrita. I progetti però contano. Tanto. Ma se a quelli si aggiunge un’offerta economica da far girare la testa, allora il matrimonio probabilmente s’ha da fare. Ecco, l’Italia ha corteggiato parecchio Guardiola. Anche pubblicamente. Ci ha provato Malagò durante quel brevissimo interregno che ha visto Maldini e Leonardo a capo della rifondazione azzurra, prima che accadesse il patatrac legato a Pirlo con tutte le conseguenze del caso. Anche il nome di Guardiola in qualche modo contribuì a quella rottura: perché in molti si chiesero i motivi di spiattellare a mezzo stampa un tentativo così suggestivo ma anche così complicato, dalla riuscita molto bassa. La Federazione americana al momento sta provando a mantenere più un basso profilo. Ma ciò non toglie che ci stia provando davvero. E sostituire un argentino con uno spagnolo potrebbe forse essere poco traumatico per i giocatori. Soprattutto se lo spagnolo è quel Pep che dopo il Manchester City ha detto di volersi riposare. Per un bel po’.

La trattativa

I rumors delle ultime ore sono infatti confermati. Confermatissimi. Pep Guardiola è il sogno per la panchina della nazionale a stelle e strisce. Perché Mauricio Pochettino (eccolo, l’argentino di cui sopra) è a un passo dal tornare in Inghilterra, in quella Premier League che conosce alla grande dopo aver allenato il Southampton, ma soprattutto il Tottenham e il Chelsea. Lo aspetta il Manchester United, che continua a non trovare pace e si prepara a cambiare il suo quinto (!) allenatore in due anni: da ten Hag, all’interregno di Van Nistelrooy; da Amorim, alle due partite di Fletcher fino a Carrick, che sembrava avesse trovato una quadra la scorsa stagione ma che invece si ritrova al terzultimo posto impelagato nella lotta per non retrocedere. Pochettino è esperto in salvataggi e tentativi di ricostruzione, lo United disperatamente ci riprova, dimostrandosi sempre più lontano da quel ‘modello Ferguson’ che di fatto ha segnato un’epoca della Premier.

Un po’ come successo nell’altra Manchester, con Guardiola. Che, al netto di tutti gli scandali a cui ora la società deve far fronte (e che non dipendono di certo dall’allenatore), i gol li ha fatti segnare e i trofei li ha alzati. Lo spagnolo aveva deciso di fermarsi dopo dieci anni ininterrotti alla guida del City. Voleva prendersi una lunga pausa, per riflettere, capire meglio il suo futuro, valutare le proposte (che, e ne era sicuro, sarebbero arrivate) e scegliere dove ripartire. La nazionale italiana si era fatta avanti. Ma non se l’era sentita, così a caldo, di ripartire e andare ad apporre la sua firma su un progetto di ricostruzione tanto lungo quanto complesso. Gli USA, da questo punto di vista, potrebbero essere un po’ più semplici da gestire. Ma di certo, con un selezionatore così, le pressioni aumenterebbero parecchio. Una decisione non è attesa a breve, anche perché come per l’Italia Guardiola vuole prendersi tempo. Ma, certo, vederlo sulla panchina americana farebbe un certo effetto. Per tanti motivi.