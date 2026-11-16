Chi è Philippe Diallo, l’uomo scelto dalla Uefa per contendere la presidenza Fifa a Infantino

Ha 63 anni, è un dirigente sportivo francese e dal giugno 2023 è il numero uno della Federazione calcistica francese (FFF), incarico per il quale è stato rieletto nel dicembre 2024 per il quadriennio 2024-2028

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Sarà Philippe Diallo a sfidare Gianni Infantino nelle elezioni per la presidenza della Fifa in programma il 18 marzo. Lo annuncia la Uefa facendo sapere che la sua candidatura sarà formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della Federcalcio francese durante la riunione di domani, 17 novembre. “Nel corso di un incontro tenutosi oggi, presieduto dal presidente della Uefa Aleksander Ceferin – fa sapere Nyon -, le federazioni nazionali rappresentate nel Comitato Esecutivo della Uefa e nel Consiglio della Fifa hanno invitato Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese, a candidarsi alla presidenza della Fifa in vista delle elezioni del marzo 2027, garantendogli il proprio pieno sostegno“. La Confederazione del calcio europeo sottolinea che “a fronte di serie preoccupazioni riguardo alla direzione intrapresa dalla Fifa, le federazioni nazionali auspicano un rinnovato spirito di unità e fiducia all’interno della comunità calcistica globale. Hanno inoltre chiesto una Fifa che ponga lo sviluppo del calcio in ogni regione del mondo al centro della propria missione, che rispetti i più elevati standard di governance e che operi in stretta collaborazione con le federazioni affiliate, le confederazioni e le parti interessate del mondo del calcio”.

Proprio per centrare questi obiettivi la Uefa e le federazioni affiliate hanno deciso di sostenere la candidatura del numero 1 della Federcalcio francese. “Le federazioni hanno espresso piena fiducia in Philippe Diallo, ritenendolo in grado di fornire la leadership necessaria per realizzare questo obiettivo. Philippe Diallo ha accettato l’invito a candidarsi. La sua candidatura sarà formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della Fff durante la riunione di domani”, sottolinea la Uefa. Questa la decisione del calcio europeo dopo il no di Arsene Wenger che ha preferito non scendere in campo per la presidenza della Fifa, una corsa che vedrà tra i concorrenti l’attuale numero 1 del calcio mondiale, Gianni Infantino, l’ex nazionale svizzero Ramon Vega, l’ex presidente della Federcalcio giapponese, Kozo Tashima e, appunto, il francese Philippe Diallo, classe 1963.

Chi è Philippe Diallo, avversario di Infantino per la presidenza Fifa

Philippe Diallo, nato il 2 agosto 1963 a Saint-Nazaire, è un dirigente sportivo francese e dal giugno 2023 presidente della Federazione calcistica francese (FFF), incarico per il quale è stato rieletto nel dicembre 2024 per il quadriennio 2024-2028. Figlio di un ex pugile, più volte campione di Francia e vicecampione europeo, da ragazzo ha coltivato la passione per il calcio entrando nel settore giovanile del Nantes, dove ha frequentato anche il centro di formazione. Ha poi abbandonato la carriera da calciatore per dedicarsi agli studi, laureandosi in Giurisprudenza e diplomandosi a Sciences Po Paris. Dopo alcune esperienze professionali nel settore della comunicazione e al Parlamento francese, all’inizio degli anni Novanta è entrato nel mondo del calcio come dirigente dell’Union des clubs professionnels de football (UCPF), l’organizzazione che rappresentava gli interessi delle società professionistiche francesi, di cui è stato amministratore delegato dal 1992 al 2021.

Nel corso degli anni ha maturato anche un’importante esperienza internazionale, diventando nel 2003 giudice unico della Camera di risoluzione delle controversie della FIFA e assumendo, nel 2013, la presidenza del CoSMoS, il Consiglio sociale del movimento sportivo francese. Nel marzo 2021 è entrato nel Comitato esecutivo della FFF come tesoriere generale, diventando vicepresidente delegato nel dicembre dello stesso anno. Nel gennaio 2023, dopo la sospensione di Noël Le Graët, ha assunto la presidenza ad interim della Federazione, per poi essere nominato ufficialmente il 10 giugno 2023. La riconferma è arrivata il 14 dicembre 2024. Parallelamente, è entrato anche negli organi direttivi dell’UEFA, dove ricopre un ruolo nel Comitato esecutivo.