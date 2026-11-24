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“Non se ne parla molto, ma la pressione che oggi sopportano gli allenatori e i calciatori nel mondo del calcio è molto, molto, molto grande e dobbiamo saperla gestire bene”. La conferenza stampa che ha anticipato la sfida di Champions League tra il suo Como e l’AEK Atene è diventata l’occasione per Cesc Fabregas di affrontare un tema molto delicato: lo stress psico-fisico a cui sono sottoposti oggi calciatori e allenatori. Un tema che abbraccia il numero di partite giocate ma anche l’universo mediatico che gira attorno al pallone. Un ecosistema che secondo l’allenatore spagnolo sta diventano sempre più pericoloso, per via di una deriva estrema della performance.

“Gli allenatori sono sempre più preparati e tutti vogliono controllare tutto. Per questo i calciatori devono saper gestire tutto ciò che li circonda: i mezzi di comunicazione, i tifosi, il presidente, tutto quello che dice l’allenatore e la pressione che loro stessi sentono per migliorare e fare bene le cose”, spiega Fabregas davanti ai microfoni. I suoi possono sembrare concetti esagerati, di fronte a un mestiere che è pur sempre un gioco, anzi un sogno per milioni di ragazzi. Il tecnico del Como però lancia il suo allarme, perché vede una tendenza in atto che a suo avviso può solo peggiorare.

“Guardate quello che è successo a Vincent Kompany: riguarda anche gli allenatori”, sottolinea Fabregas, citando l’esempio del suo collega del Bayern Monaco finito in ospedale dopo un esaurimento nervoso. Ma l’allenatore dei lariani menziona anche i recenti gravi infortuni di Michael Olise ed Harry Kane, sempre del Bayern. Oltre al Pallone d’oro, la lista delle star internazionali finite ko si allunga di settimana in settimana, come dimostra il caso di Désiré Doué. “Dobbiamo stare molto attenti, perché tutto si sta evolvendo verso un livello di esigenza estremo”, è il monito di Fabregas.

“È difficile e molto complicato il modo in cui si sta evolvendo la vita dei calciatori, degli allenatori e del mondo del calcio”, ribadisce il tecnico. Che torna a parlare di pressioni: “La pressione che esercitano i tifosi e anche quella che esercitate voi, i giornalisti, quando si perde una partita. Non lo dico tanto per dire, è la verità. Ed è qualcosa con cui dobbiamo convivere“. “Non se ne parla molto, ma la pressione che oggi sopportano gli allenatori e i calciatori nel mondo del calcio è molto, molto, molto grande e dobbiamo saperla gestire bene”, conclude Fabregas. Il suo non è il primo e non sarà l’ultimo appello a un cambiamento, che passerebbe però soprattutto da una riduzione delle partite giocate. Ognuno, anche calciatori e allenatori, dovrebbe scegliere di rinunciare a una parte dei loro milionari stipendi per cambiare il sistema. Semmai sia possibile invertire questa tendenza.