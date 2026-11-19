L'ex difensore racconta il suo nuovo progetto Athletics Mind e ricorda gli anni bui in nerazzurro: la fascia tolta senza preavviso e quella frase di Stankovic che gli è tornata in mente dopo lo scudetto

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“So cosa significhi dover convivere con il buio e il peso delle incertezze e quanto sia importante alzare la mano e chiedere aiuto”. Da questa convinzione è partito il progetto di Andrea Ranocchia, che ha creato Athletics Mind, una piattaforma digitale pensata per gli sportivi di tutti i livelli che mette a disposizione il consulto con psicologi e nutrizionisti. L’ex difensore dell’Inter ha raccontato la sua nuova avventura in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha ripercorso anche gli anni più difficili della sua carriera in nerazzurro.

Al centro di Athletics Mind c’è “la persona con le sue esigenze, fragilità, aspettative e momenti di difficoltà“, spiega Ranocchia. Il suo obiettivo da ex sportivo è arrivare a “normalizzare il supporto mentale“. Perché lui stesso sa quanto possa essere importante: “Il percorso con una psicologa mi ha salvato la vita“. Il riferimento è agli anni più bui della storia recente dell’Inter, quando Ranocchia arrivò a Milano e diventò capitano di un’Inter smantellata dopo il Triplete: “Moratti aveva lasciato, c’era una nuova società. Gli allenatori continuavano a cambiare”.

L’ex difensore racconta: “C’era il caos. Ci sentivamo impotenti nel provare a rispettare le aspettative che la maglia dell’Inter porta con sé. Sembrava di essere nel mezzo di un tornado e non riuscire a trovare una via di uscita”. Così il calcio ha smesso di essere un divertimento ed è diventato “un enorme peso“. Ranocchia oggi spiega di aver provato “paura” e di aver perso l’autostima: “Ero prigioniero dell’incertezza, mi chiedevo se potessi giocare ancora a calcio”. Fino all’episodio della fascia di capitano.