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A soli 13 anni, Pia Fico Balotelli sta iniziando a costruire il proprio percorso sportivo. La figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico ha infatti deciso di scendere in campo nella pallavolo indossando il numero 45, lo stesso che ha accompagnato gran parte della carriera calcistica di Super Mario, con sulle spalle il cognome “Fico”. Pia compirà 14 anni il prossimo 5 dicembre e vive a Napoli insieme alla mamma. Nonostante la separazione dei genitori, i rapporti familiari sono oggi sereni e non mancano le occasioni per trascorrere del tempo con papà Mario, soprattutto a Brescia, dove la ragazza può stare anche con la nonna e gli zii. Il calciatore, attualmente impegnato a Dubai con l’Al Ittifaq, è infatti una presenza importante nella sua vita.

La passione per lo sport non è una novità per Pia. Qualche anno fa aveva già dimostrato le proprie capacità nelle arti marziali, conquistando il titolo italiano CSI di karate nella specialità kumite, categoria esordienti. Un percorso iniziato quando aveva appena sette anni e che oggi ha lasciato spazio a una nuova avventura: la pallavolo. La giovane gioca nel Volley World Blu di Napoli, società che partecipa anche al campionato di Serie C femminile. Pia fa parte della formazione Under 15 e ha iniziato nel migliore dei modi la stagione: nelle prime due partite disputate, la squadra ha ottenuto altrettante vittorie, come testimoniato dalla ragazza sui social, dove è molto seguita.

A raccontare alcuni momenti della sua nuova esperienza sportiva è stata anche mamma Raffaella, che attraverso Instagram ha condiviso alcuni video della figlia durante le partite e gli allenamenti. “Sei la mia pantera”, ha scritto con orgoglio. A colpire è soprattutto la scelta della maglia. Pia ha voluto rendere omaggio al papà indossando il numero 45, diventato un simbolo della carriera di Balotelli, utilizzato soprattutto nelle sue esperienze con Manchester City e Milan. Un numero che Mario aveva scelto agli inizi della sua avventura nel calcio e che ha continuato a portare con sé in diversi momenti della carriera nei club. Con la Nazionale italiana, invece, ha indossato il numero 9.

Pia gioca nel ruolo di schiacciatrice e, nonostante la giovane età, si distingue anche per la sua altezza. Sulla maglia, oltre al numero 45, compare appunto il cognome della mamma, Fico. Una scelta legata anche alla storia familiare: nata nel 2012, Pia aveva inizialmente preso il cognome materno. Balotelli la riconobbe ufficialmente nel 2014, dopo il test del DNA, e successivamente al suo nome venne aggiunto anche il cognome del padre.