Una scena che ha del surreale, se si pensa ai trascorsi tra i due. Eppure, Mario Balotelli e Raffaella Fico hanno festeggiato, insieme, felici e sorridenti, la prima comunione della figlia Pia. Le lotte, le accuse e le divergenze degli scorsi anni sono svanite per la figlia, tanto che il calciatore e la showgirl sono apparsi di nuovo in sintonia e affiatati. Al party in onore di Pia, Mario e Raffaella hanno chiacchierato serenamente, scambiandosi cordiali sorrisi. Lei era vestita in un abito bianco orlato da piume, lui più casual, con indosso una t-shirt nera, pantaloni larghi e un berretto in testa. Ad accompagnare la Fico c’era Piero Neri, imprenditore toscano con cui fa coppia da un anno e che sembra avere con l’ex un rapporto disteso. I due si sono stretti la mano e poi seduti vicini per una sigaretta in compagnia. Balotelli ha invece partecipato all’evento da solo, senza Lion, suo secondogenito, né Francesca Monte, con cui in tempi non troppo recenti aveva ufficializzato una relazione e della quale sui suoi profili social non si vede più traccia. Una giornata indimenticabile per la piccola Pia sulla Terrazza della Torre Normanna a Napoli.