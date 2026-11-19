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Miseria e nobiltà: il calcio dilettantistico delle Domeniche Bestiali può tranquillamente essere racchiuso nel titolo del film di Mattioli (e nell’opera di Scarpetta). Quanti Felice Sciosciammocca, quanti Peppenielli e Semmoloni girano tra campi e tribune? Tanti, e a volte i frutti si vedono pure negli spogliatoi arbitrali. Poi ovviamente capitano situazioni che vanno oltre il palcoscenico, oltre la fantasia di registi e sceneggiatori, e se i corvi di Dumbo avevano visto volar gli schiaffi ma non gli elefanti, nelle Domeniche Bestiali potrebbero cambiare prospettiva.

MISERIA E NOBILTÀ

Facciamo il contrario di ciò che si dovrebbe fare a livello comunicativo: invece di riservarci il meglio per la fine della rubrica, partiamo col botto. In tanti anni di questa sciagurata rubrica abbiamo visto come i comunicati dei giudici sportivi offrano settimanalmente episodi divertenti, ogni tanti delle chicche e sporadicamente delle gemme preziose vere e proprie. È il caso della multa da 300 euro al Momo Calcio (Prima categoria Piemonte): “Per il comportamento ingiurioso e aggressivo mantenuto per tutta la durata della gara nei confronti dell’arbitro dai propri sostenitori e per la mancata vigilanza degli spogliatoi e in particolare di quello dell’arbitro che ha trovato un piatto di pasta sporco di sugo all’interno della doccia ed ha ricevuto diversi getti di acqua fredda dalla finestrella mentre faceva la doccia”.

AUTOGOL

Il gesto coreograficamente merita: Ezequiel Bacher, portiere del Comunicaciones (Primera B Argentina) voleva far ripartire subito l’azione rinviando con le mani, ma ha calcolato male la forza, il pallone invece che andare in avanti gli è sfuggito ed è tornato indietro, nella sua porta. Qualcosa di simile a quanto fece il Giaguaro Castellini in Napoli-Genoa nel 1982, ma allora il pallone finì in angolo e non in porta. Comunque, al netto del gesto, colpisce la telecronaca: lo speaker, evidentemente tifoso della squadra avversaria, l’Arsenal Sarandì, esulta come se avessero appena segnato un gol memorabile e bellissimo.

COCKTAIL

Sì, non tutto è pasta al sugo o pane e mortadella. Anche le Domeniche Bestiali si prendono il loro lato chic, come un buon cocktail. I cocktail però ormai costano carissimo: 250 euro al Poggibonsi, Eccellenza Toscana: “Per lancio di liquidi da bibita che raggiungevano l’A.A. n.1 alla nuca ed al dorso”

51

Già, è il numero di espulsi durante Uberlandia–Marmorè, match Under 20 che in Brasile ha fatto segnare un record, quello, appunto, di gara con più espulsi di sempre. Durante il match è scoppiata una rissa, che ha visto volare di tutto: addirittura sono state lanciate barelle per tentare di colpire gli avversari. Secondo altre fonti però il numero di espulsi è 53…non vorremmo che l’arbitro si sia messo a pavoneggiarsi per rimpinguare il record.