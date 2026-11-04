È successo in Brasile, durante la sfida tra Uberlandia e Mamoré, valida per le semifinali del campionato Under 20 di seconda divisione dello Stato di Minas Gerais

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Una partita di calcio trasformata in una maxi–rissa, con un bilancio incredibile: 51 espulsioni. È successo in Brasile, durante la sfida tra Uberlandia e Mamoré, valida per le semifinali del campionato Under 20 di seconda divisione dello Stato di Minas Gerais. L’incontro, disputato l’1 novembre, è stato sospeso al 54esimo minuto dopo una violenta rissa che ha coinvolto praticamente tutti i presenti in campo, compresi alcuni membri degli staff e persino i raccattapalle.

A far esplodere il caos sarebbe stato il gol del Mamoré, che aveva portato il risultato sull’1-3. Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Tempo, dopo la rete Davi Fernandes Bittencourt ha rivolto alcuni gesti provocatori verso la panchina dell’Uberlândia. Da lì sarebbero partiti insulti, spintoni e colpi, dando vita a una rissa generalizzata. Le immagini circolate sui social mostrano scene di grande confusione, con giocatori e componenti delle due panchine coinvolti negli scontri. L’arbitro ha quindi deciso di interrompere definitivamente la partita, arrivando a decretare ben 51 espulsioni: 43 calciatori e otto membri degli staff. Un numero impressionante che, secondo le ricostruzioni riportate, supererebbe anche il precedente primato del Guinness dei primati, fissato a 36 espulsioni in una partita disputata in Argentina nel 2011.

Ma i problemi non si sono fermati alla rissa. Anche lo stadio Parque do Sabiá, teatro dell’incontro, ha riportato numerosi danni, nonostante l’intervento della Polizia Militare del Minas Gerais. Il responsabile dell’impianto ha presentato una segnalazione alle autorità, denunciando la distruzione di diverse strutture. Tra i danni segnalati ci sono circa 14 porte, lavandini, rubinetti, docce, servizi igienici, armadietti, panchine in legno e impianti elettrici. Danneggiate anche alcune barelle e due vasche idromassaggio.