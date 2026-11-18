Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Vent’anni e venti milioni di dollari per portare le maglie sudate dei campioni sui mercati d’oltreoceano. È l’obiettivo del nuovo investimento guidato da Gamma Waves Partners, la società fondata dagli ex dirigenti della Juventus Andrea Agnelli e Giorgio Chiellini insieme a Rocco Benetton, quartogenito di Luciano. Il fondo ha capitanato un round di finanziamento a favore dell’olandese MatchWornShirt (MWS), piattaforma d’aste online specializzata nei cimeli sportivi autentici indossati in partita.

All’operazione hanno preso parte anche altri nomi noti dello sport internazionale: la società 35V della stella Nba Kevin Durant e di Rich Kleiman, il gruppo Pacers Sports & Entertainment (proprietario degli Indiana Pacers e delle Indiana Fever), Joyned Capital dei fratelli Timber e i calciatori John Terry e Tosin Adarabioyo.

Nata nel 2017, MatchWornShirt collabora con oltre 450 club e organizzazioni — tra cui Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Major League Soccer e diverse franchigie Nba — e conta una community di più di 800mila collezionisti. Il modello si basa sulla fornitura diretta da parte delle società sportive di divise e oggetti utilizzati nelle competizioni, la cui autenticità viene garantita da una tecnologia proprietaria. I prezzi di vendita partono da poche centinaia di dollari, salendo per i pezzi più rari.

I nuovi capitali serviranno a finanziare l’espansione negli Stati Uniti, considerati un terreno strategico per la forte cultura del collezionismo legata alle grandi leghe professionistiche (Nfl, Nba, Mlb e Nhl). Per Agnelli e Chiellini, un tempo “soci” anche nella Juventus, proseguono gli investimenti con Gamma Waves Partners, che in precedenza aveva partecipato all’aumento di capitale da 20 milioni di Sportway Media Group, azienda nel campo dei media sportivi e specializzata nella tecnologia AI applicata allo sport.