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“All’inizio eravamo un po’ scettici“. Poi però “ci ha fatto vivere una giornata bellissima che resterà nella storia”. Così Adriano Esposito, capitano del Ravenna, riassume quanto accaduto domenica scorsa al Benelli: Ronaldinho in campo con la maglia del club romagnolo, poi vincitore del derby contro il Forlì. Esposito, intervistato da Fanpage.it, ha raccontato il dietro le quinte di Ronaldinho a Ravenna: dalla cena del venerdì sera al clima nello spogliatoio. Un’operazione di marketing che ha portato il 46enne brasiliano a giocare in Serie C e non è piaciuta a tutti.

“È stata una settimana un po’ particolare per noi – racconta Esposito – Il giorno prima, il sabato, mentre eravamo lì al campo d’allenamento e facevamo i lanci lunghi, quando ha fatto quello stop bellissimo diventato virale, è stato un momento veramente speciale. Lì mi sono reso conto di avere davanti Ronaldinho”. La sera prima, il brasiliano si era unito alla cena di squadra: “È stato con noi al tavolo, anche quello è stato emozionante. È veramente un campione, perché si è unito a noi con un’umiltà bellissima. Parlava, scherzava, tutto normalmente”.

Nello spogliatoio, prima del calcio d’inizio, Ronaldinho ha continuato a mantenere un basso profilo: “Anche lui non era del tutto tranquillo nell’adottare i suoi modi di fare, avendo comunque di fronte giocatori che non conosceva“, ha spiegato Esposito. Che ha raccontato anche cosa è successo in campo: “Si è messo a disposizione, si è dato da fare, cercava palla ed è come se avessimo avuto con noi un giocatore ‘normale‘. Infatti quando è stato in campo nel primo tempo siamo andati in vantaggio“. Poi all’intervallo Ronaldinho è fuggito, senza salutare i compagni.

Per Esposito resta comunque una giornata che “racconterò con molta emozione”. Anche se non sono mancate le critiche. Uno dei più duri nel commentare la scelta di Ronaldinho e la sua prestazione in campo è stato Antonio Cassano: “Stimo molto Ronaldinho sia come uomo che come calciatore. Ma quello che ha fatto domenica per me è stata una cosa brutta, molto, molto brutta da vedere”. Durante il podcast Viva El Futbol, Cassano ha definito tutta l’operazione una “buffonata” e una “pagliacciata“. Non è stato l’unico a pensarla.