L'ex attaccante del Manchester United ha svelato il suo grave problema con l'alcolismo mentre in campo segnava e vinceva trofei: "Mi ero appena sposato e avevo avuto un figlio. Sarebbe dovuto essere il momento più felice della mia vita, ma non lo era"

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“Quando bevevo, mi chiudevo in casa per due giorni e non facevo altro che bere”. Lo ha confessato Wayne Rooney nel corso del podcast Life at the Midpoint. Non è un racconto legato alla sua vita dopo il ritiro: l’ex attaccante del Manchester United ha svelato di aver vissuto il periodo più complicato della sua vita proprio mentre “era il momento migliore della mia carriera dal punto di vista calcistico”. In campo, gol a fiumi, fino a diventare con 253 reti il miglior marcatore della storia dello United e a vincere 5 Premier League e una Champions. Fuori dal terreno di gioco, il buio.

“Sul campo mi sono sempre sentito bene, ma con tutto il resto facevo davvero fatica”, ha spiegato Rooney. “Ero all’apice della carriera, mi ero appena sposato e avevo avuto un figlio. Sarebbe dovuto essere il momento più felice della mia vita, ma non lo era“. La sua routine, riletta oggi, ha dell’incredibile. Per cinque giorni alla settimana un professionista esemplare, il trascinatore dei Red Devils. Poi, per due giorni, nascosto da tutto e tutti a bere alcool: “Sono arrivato al punto di pensare al suicidio. Non volevo stare con nessuno, non volevo incontrare persone per strada e nemmeno entrare nei negozi”.

Neanche il matrimonio nel 2008 con Coleen Rooney, la compagna di una vita, e la nascita del primo figlio Kai l’anno successivo hanno contribuito a migliorare la condizione mentale di Rooney: “Non volevo che Kai mi vedesse in quello stato, ed è anche per questo che mi nascondevo“, ha spiegato. In quel momento, Rooney aveva già vinto tutto con lo United ed era considerato uno degli attaccanti più forti al mondo. Eppure non bastava: “Ripensandoci, posso dire di essere stato egoista, ma sapevo che stavo attraversando qualcosa che facevo davvero fatica ad affrontare”.

Ripensandoci oggi, Rooney considera fondamentale il comportamento della moglie Coleen, che non lo ha mai abbandonato: “Mia moglie mi ha aiutato enormemente. Avrebbe potuto andarsene, perché la situazione era davvero grave, ma è rimasta con me e mi ha aiutato a superarla”. Dopo un periodo iniziale in cui non voleva ammettere la gravità della situazione – ” era difficile ammetterlo, perché mi sembrava che questo mi rendesse meno uomo” – Rooney ha deciso di chiedere aiuto “per cercare di capire che cosa non andasse in me”. Da lì è partita la sua rinascita personale, raccontata anche nella serie The Real Rooneys, dedicata alla sua famiglia. Oggi l’ex attaccante, dopo l’ultima negativa esperienza in panchina al Plymouth Argyle, ha deciso di fermarsi e di dedicarsi appunto alla moglie Coleen e ai loro tre figli.

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