Il Belgio riporta l’Italia sulla terra: surclassati in tutto e per tutto. La ricostruzione sarà lunga e sofferta | Il commento

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Indietro tutta. Il Belgio riporta l’Italia sulla terra dopo il 3-1 degli azzurri ai francesi di tre giorni prima: nello stadio Baldovino di Bruxelles, i Diavoli Rossi calano il poker e il risultato sta persino stretto alla banda di Van Bommel. Poteva andare peggio: dopo i tre gol nel giro di undici minuti di De Cuyper (15’), Ngoy (22’) e Doku (26’) che ribaltano l’1-0 iniziale di Esposito (11’), la squadra di Van Bommel spadroneggia in lungo e largo, sotto la regia illuminata di De Bruyne – il gemello bravo di quello che vediamo a Napoli – e gli allunghi micidiali di Doku e Moreira, quest’ultimo firma della quarta rete (80’). Per farci ancora più del male, Lammens para al 90’ il rigore calciato da Pio Esposito. Il Belgio approda ai quarti di Nations League in coppia con la Francia e l’Italia torna a casa con la sensazione che, come era prevedibile, l’opera di ricostruzione sarà lunga e sofferta. Non si passa dalla terza esclusione di fila al mondiale a un exploit come centrare la qualificazione in questo torneo che ha sostituito le amichevoli. Bruxelles ribadisce le gerarchie internazionali: Francia quarta nel torneo iridato, Belgio eliminato ai quarti dalla Spagna che avrebbe conquistato il titolo.

Gli azzurri sono stati surclassati sotto tutti i punti di vista: tecnico, atletico, caratteriale. I belgi hanno facilità di tocco ad alta velocità: è il frutto del lavoro accurato delle accademie e di un sistema nel quale il centro di gravità è il pallone. Doku e Moreira non sono solo splendidi velocisti: hanno padronanza assoluta dei cosiddetti fondamentali. Anche Roberto Mancini ci ha messo del suo nella serata amara dell’Italia: la scelta di schierare Pisilli nella posizione di esterno e utilizzare Fagioli per rimpiazzare Frattesi è stata bocciata su tutti i fronti. Il romanista ha almeno sfiorato il gol in due occasioni, ma poi si è perso. Fagioli, lentissimo, non è pervenuto. Gli inserimenti di Doumbia e Dimarco a inizio ripresa hanno certificato gli errori di valutazione di Mancini, ma ormai il match era andato. Il Belgio ha continuato a imperversare: bravissimo Donnarumma a respingere un assalto di un indemoniato De Bruyne, prima di cedere al poker di Moreira.

L’Italia è stata disastrosa anche in difesa: Calafiori ha responsabilità sui primi due gol del Belgio, Bastoni ha commesso una fesseria che ha spedito De Bruyne verso la porta – straordinario Donnarumma nel deviare la botta sul palo -, Scalvini è evaporato dopo un discreto inizio. I calci piazzati, corner e punizioni, hanno creato il panico: problema antico, che risale ai tempi di Spalletti. Chiellini è stato l’ultimo grande difensore del nostro calcio: dopo di lui, il buio. L’unico sorriso è il decimo gol di Pio Esposito, nonostante il rigore sbagliato: abbiamo un centravanti di dimensione internazionale.

Si torna sulla terra con la consapevolezza che ci sarà da soffrire per riportare il nostro calcio a livelli importanti. In una situazione come questa, servirebbero unità d’intenti e uno sforzo comune, ma quanto sta accadendo in vista delle seconde elezioni in sei mesi per eleggere il presidente federale, indica che, come sempre, l’Italia non riesce a fare sistema. Non giriamoci intorno: la qualificazione ai quarti avrebbe rinforzato la candidatura di Malagò, ora Galliani e chi lo sostiene avranno una carta in più da giocarsi il 14 dicembre. Povera Italia.