Morte Jesus de Miguel, dodici giornate di squalifica per il portiere Owono: “È la sanzione massima prevista”

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Dodici giornate di squalifica. È questa la sanzione inflitta a Jesús Owono, portiere dell’FC Andorra, per il violento scontro di gioco con Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife morto il giorno successivo all’incidente. La Commissione Disciplinare della Federcalcio spagnola (RFEF) ha deciso di applicare la sanzione massima prevista dal proprio Codice Disciplinare per questo tipo di condotta. Una decisione arrivata dopo giorni di attesa e di profonda commozione per una tragedia che ha sconvolto il calcio spagnolo.

L’episodio risale al 2 novembre, durante la partita tra Tenerife e Andorra, valida per la dodicesima giornata della Segunda División. Nei minuti finali, Owono uscì dalla propria area per intercettare un pallone e colpì con la gamba alta De Miguel, che stava cercando di proseguire l’azione offensiva. L’arbitro Manuel Ángel Pérez Hernández estrasse il cartellino rosso diretto, descrivendo nel referto un intervento caratterizzato da forza eccessiva. L’attaccante venne soccorso sul terreno di gioco, trasportato in ospedale e ricoverato in terapia intensiva. Il 3 novembre arrivò la notizia della sua morte, a soli 30 anni.

Nella propria delibera, la Commissione Disciplinare ha spiegato che dodici partite rappresentano il massimo della sanzione prevista dal regolamento per i fatti descritti nel referto arbitrale. Il documento a disposizione dell’organo disciplinare era proprio il rapporto del direttore di gara, sul quale si è basata la valutazione. L’arbitro aveva descritto un’azione violenta, con la gamba alzata e l’utilizzo di forza eccessiva mentre il pallone era in gioco. La Commissione ha quindi ricondotto l’episodio all’articolo 102 del Codice Disciplinare, che punisce le condotte violente nei confronti di un avversario quando provocano conseguenze gravi.

Nel determinare la sanzione, sono state considerate anche le conseguenze successive all’intervento, documentate nel referto e di dominio pubblico. La Commissione ha così optato per il massimo della pena consentita dalla norma, precisando di non poter superare il limite fissato dall’articolo applicabile. La decisione può essere impugnata davanti al Comitato d’Appello della RFEF entro dieci giorni lavorativi. La squalifica sportiva non chiude però la vicenda. La morte di de Miguel ha portato anche all’apertura di un’indagine da parte della Polizia spagnola, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità penali.

Come ricostruito nelle scorse settimane, in base all’articolo 142 del Codice penale spagnolo, Owono potrebbe rispondere di omicidio colposo qualora venisse dimostrato che il suo intervento sia stato caratterizzato da un’imprudenza grave. In quel caso la pena prevista può arrivare fino a quattro anni di reclusione. Non si tratta, tuttavia, di una responsabilità automatica: sarà necessario accertare che la condotta abbia superato i normali rischi connessi a un contrasto di gioco. La responsabilità sportiva e quella penale seguono infatti procedimenti distinti. Nel frattempo, il portiere dell’Andorra sta affrontando conseguenze personali molto pesanti. Owono ha rifiutato la convocazione con la Guinea Equatoriale, ha preso in considerazione l’ipotesi di lasciare il calcio e sta ricevendo supporto psicologico. Anche i suoi familiari sono stati bersaglio di insulti e molestie.