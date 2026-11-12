Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Quando in campo si sfidano Italia e Francia, la memoria non può che tornare a quella sera del 9 luglio 2006, la finale dei Mondiali vinta ai rigori dagli azzurri di Lippi. E il momento clou di quel match resta la testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi. Vent’anni dopo la notte di Berlino, il caso è ancora aperto. A riaccenderlo è stato lo stesso Zidane, che pochi giorni fa ha dichiarato: “Non sono fiero della testata che ho dato a Materazzi, ma non ho rimorsi“. Una posizione che l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, fatica a comprendere.

“Quella frase di Zizou mi sembra un po’ un controsenso, no?”, replica Materazzi, convinto che a parti invertite avrebbe chiesto scusa pur ricordando la provocazione subita. L’ex nerazzurro guarda anche ai rischi fisici di quel colpo al petto, ripensando al recente dramma del calcio spagnolo: “La morte di Jesùs de Miguel mi ha fatto ringraziare Dio che non fosse successo nulla. Per quel portiere si parla di omicidio colposo per un intervento di gioco: e se fosse successo a me?“.