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Ultimo aggiornamento: 16:08

“La morte di Jesùs de Miguel mi ha fatto ringraziare Dio che non fosse successo nulla”: Materazzi parla della testate di Zidane

di Redazione Sport
L'ex azzurro, campione del mondo del 2006, torna sulla finale di 20 anni fa a Berlino e spiega le mancata pace: "L’occasione c’è stata, si sa"
“La morte di Jesùs de Miguel mi ha fatto ringraziare Dio che non fosse successo nulla”: Materazzi parla della testate di Zidane
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Quando in campo si sfidano Italia e Francia, la memoria non può che tornare a quella sera del 9 luglio 2006, la finale dei Mondiali vinta ai rigori dagli azzurri di Lippi. E il momento clou di quel match resta la testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi. Vent’anni dopo la notte di Berlino, il caso è ancora aperto. A riaccenderlo è stato lo stesso Zidane, che pochi giorni fa ha dichiarato: “Non sono fiero della testata che ho dato a Materazzi, ma non ho rimorsi“. Una posizione che l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, fatica a comprendere.

“Quella frase di Zizou mi sembra un po’ un controsenso, no?”, replica Materazzi, convinto che a parti invertite avrebbe chiesto scusa pur ricordando la provocazione subita. L’ex nerazzurro guarda anche ai rischi fisici di quel colpo al petto, ripensando al recente dramma del calcio spagnolo: “La morte di Jesùs de Miguel mi ha fatto ringraziare Dio che non fosse successo nulla. Per quel portiere si parla di omicidio colposo per un intervento di gioco: e se fosse successo a me?“.

Secondo Materazzi, se una vera riconciliazione non è mai arrivata è per volontà del francese. Eppure, lontano dalle telecamere, un faccia a faccia c’era stato: “L’occasione c’è stata, si sa. Novembre 2010, hotel Melia di Milano, vigilia di Milan-Real: esco dall’albergo dopo aver salutato Mourinho, lui sta parcheggiando l’auto sul retro. Quando mi vede è un po’ titubante, si volta anche per tornare indietro, ma io lo affronto, gli stringo la mano: ‘Sono contento che ci incontriamo qui, dove non ci vede nessuno‘. Lui mi risponde: ‘Non ti preoccupare: cose che capitano, cose passate0. Peccato che poi abbia rinnegato tutto, dicendo che pensava che io fossi un tifoso”.

A quel “peccato che poi abbia rinnegato tutto”, Materazzi aggiunge una lettura netta sul perché l’ex fuoriclasse del Real Madrid non abbia mai voluto una pace ufficiale: “Mai avuto problemi a farla, io. Probabilmente è stata un’uscita di scena troppo clamorosa per tornare sui suoi passi. Anche se clamorosa non è la parola giusta: non era la mia prima provocazione, ma neanche la sua prima testata. E questo è stato sempre sottolineato troppo poco“.

Sul piano strettamente calcistico, però, la stima resta intatta. Materazzi riconosce al francese i meriti della sua seconda vita in panchina: “Ha frequentato spogliatoi importanti, conosce i giocatori, capisce i campioni, li lascia vivere e crea empatia: fondamentale, per vincere. E infatti lui ha vinto tanto“.

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