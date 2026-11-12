Chi giudica chi? Il legale scelto dalla Figc è amico di Malagò e anche giudice al Coni, dove potrebbe finire il ricorso di Galliani

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Chi decide su chi deve decidere sulle candidature per la guida del pallone italiano? La saga sulla Figc – l’ennesima dopo la telenovela estiva del mancato tesseramento e conseguente commissariamento di Giovanni Malagò – si condisce di un nuovo, paradossale elemento.

Le ultime notizie sono il ricorso di Adriano Galliani contro la commissione creata per valutare la correttezza dei requisiti dei candidati. E la scelta della Federazione di costituirsi in giudizio. Insomma, uno scontro frontale in tribunale, ancora prima che alle urne. Il vero obiettivo di Galliani è la doppia firma del Genoa, anche se, come raccontato, l’ad Blaquez aveva inviato tempestivamente la sua revoca, mentre il presidente Sucu aveva i poteri di firma per accordare la delega a Malagò. Ma in prima istanza il ricorso è contro la commissione affidata al generale Parrinello, e potrebbe non essere del tutto infondato: è vero che essa nasce per puro buon senso, cioè non lasciare la competenza al responsabile del pasticcio sul mancato tesseramento, il segretario generale Marco Brunelli, e che quest’ultimo rimane formalmente investito della decisione; però non è prevista dall’ordinamento ed esiste un tema di conflitto di interessi (la commissione è stata istituita e i suoi membri scelti da uno dei due candidati che la stessa dovrà valutare). Venerdì c’è il primo grado al Tribunale Federale, ma con la possibile coda al Collegio di garanzia e persino al Tar lo spauracchio che saltino le elezioni (con tutte le conseguenze del caso) non si può escludere.

La vera notizia, però, al momento è un’altra. La Figc ha scelto di farsi seguire in questa fase della battaglia legale dall’avvocato Valerio Pescatore, che non è soltanto amico personale del commissario Malagò, e ovviamente socio del Circolo Aniene (tanto per cambiare). Pescatore è anche membro del Collegio di Garanzia dello Sport, cioè il terzo grado della giustizia sportiva. E non di una sezione qualsiasi ma proprio della terza, competente “in materia di questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento”. Ovvero dove con tutta probabilità finirebbe il ricorso di Galliani, se si arrivasse al Coni. Praticamente è uno dei giudici che potrebbe avere l’ultima parola sulla questione, in sede sportiva.

Ora, a riguardo vanno fatti una serie di distinguo. Pescatore sta assistendo in questo grado la Figc, non è detto che lo faccia anche di fronte all’eventuale giudizio al Coni, dove lui magari potrebbe anche astenersi o semplicemente non esserci più, considerando che fra un mese il suo incarico sarà scaduto. Non c’è una irregolarità, quanto piuttosto una questione di opportunità. Non a caso, al momento della nomina, i membri del Collegio di garanzia sottoscrivono un documento in cui si impegnano “ad esercitare le proprie funzioni, per tutto il corso del mandato, con obiettività e indipendenza e senza conflitti di interesse”, e dichiarano “di non essere titolari di alcun rapporto di lavoro subordinato o continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con alcuna Federazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze”.

Infatti risulta al Fatto che ieri, dopo che l’incarico era già stato reso noto, il diretto interessato ha scritto al Collegio per comunicarlo formalmente. Vedremo se verranno adottati degli accorgimenti, e quali. Ciò non toglie però che ne ha fatto parte per anni, e ancora ne fa parte al momento, e proprio a lui ha scelto di affidarsi la Figc. In un Paese normale chi fa parte della Cassazione dello sport, cioè fa il giudice, non dovrebbe poter anche lavorare come avvocato per le Federazioni giudicate dal Collegio, né durante, né dopo l’incarico, almeno per un certo periodo. Ma siamo in Italia. Questo è lo sport di cui Malagò è stato capo assoluto per 12 anni. E così funziona la giustizia sportiva.

X: @lVendemiale