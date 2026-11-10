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Come lasciava presagire la scelta di depositare la firma del Genoa per la propria candidatura, anche questa elezione della FederCalcio rischia di finire in tribunale: Adriano Galliani ha infatti presentato ricorso, con l’obiettivo neanche troppo nascosto di estromettere il suo rivale, commissario e presidente uscente Giovanni Malagò, ancora prima delle urne, dove lo scontro si annuncia imprevedibile e all’ultimo voto.

Ufficialmente, il ricorso è contro la nuova commissione per la verifica dei requisiti dei candidati. Per rispondere ai rilievi che il Coni ha mosso alla Federazione sull’ormai famoso caso del mancato tesseramento, ed evitare che la competenza rimanesse in campo al responsabile di quel pasticcio (cioè il segretario generale Marco Brunelli, che è sembrava in uscita e invece al momento è ancora al suo posto), Malagò si è inventato questo nuovo organismo, affidandone la guida al generale Parrinello (figura di assoluta garanzia) e due collaboratori storici della Federazione (Di Sebastiano e Gioia). Un atto apparentemente di buon senso, che però presta il fianco a diversi rilievi mossi da Galliani: il dirigente sottolinea come l’organismo non sia previsto dall’ordinamento e il commissario non avesse titolo per istituirlo (il compito di “vigilare sul regolare funzionamento dell’apparato federale” previsto dalla delibera Coni di commissariamento da solo non lo giustifica), contestando poi la posizione di conflitto di interessi dello stesso Malagò, che avrebbe scelto i membri della commissione che dovrà valutare la candidatura.

E qui si arriva al punto, perché è chiaro che il vero nodo è la doppia delega del Genoa. Come raccontato negli scorsi giorni, per l’accredito di Malagò è stato decisivo il club ligure, che in un primo momento aveva dato la firma al rivale Galliani, per poi cambiare idea, revocandola via Pec, e passare dall’altra parte. Senza, Malagò si sarebbe fermato a 10 squadre, e non avendo la maggioranza in Serie A non avrebbe potuto nemmeno presentarsi alle elezioni. Mettendo in dubbio la legittimità della nuova commissione, Galliani implica che qualcuno dovrà pronunciarsi sulla questione.

Sul tavolo non c’è solo la possibilità di revocare la delega (su cui i giuristi sembrano abbastanza concordi), ma anche e soprattutto i poteri di firma, perché i due moduli non sono della stessa mano. Il primo, in favore di Galliani, era stato sottoscritto dall’amministratore delegato del Genoa, Andres Blasquez. Poi, come raccontato nel dettaglio dalla Gazzetta dello Sport, dopo aver parlato personalmente con Malagò, il proprietario Dan Sucu ha deciso di dargli la delega, mentre Blaquez contestualmente mandava una Pec per spiegare la “revoca dell’accredito in ragione della mutata volontà della proprietà”. Nell’ambiente ci si chiedeva quale delle due firme fosse quella valida, chi avesse davvero la facoltà di dare l’accredito per il Genoa, considerando che molto spesso in una Spa questa appartiene all’amministratore delegato.

Il Fatto è entrato in possesso di un documento che sembra sciogliere la questione. Si tratta del verbale del Consiglio di amministrazione di gennaio 2025, successivo al controverso passaggio di proprietà di cui è stato oggetto il club (passato dal fondo 777 al rumeno Sucu a seguito di una battaglia a colpi di carte bollate). In quella sede furono redistribuiti poteri, e nell’allegato A, in cui vengono elencate le deleghe attribuite al presidente Sucu, figura appunto quella di “rappresentare legalmente ed impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali (…) anche mediante la partecipazione, individuale o in via congiunta, alle riunioni della lega Serie A e/o della Figc”, nonché “rappresentare legalmente ed impegnare validamente la società nei confronti della Lega Serie A”. Dunque, era proprio Sucu la persona titolata a concedere l’accredito per conto del Genoa. Il documento sembra deporre dalla parte di Malagò, e salvare la sua candidatura.

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Nondimeno, il terreno rimane scivoloso. Non c’è dubbio che Galliani, con il sostegno di Marotta, andrà fino in fondo, e se sul diritto di revoca e, appunto, i poteri di firma gli appigli sembrano ridotti, la costituzione della nuova commissione potrebbe costituire comunque un’anomalia, non tanto per il Tribunale Federale (dove l’esito è scontato), quanto per il Collegio di garanzia oppure, eventualmente, il Tar. Il vero spauracchio per Malagò è proprio questo: un nuovo contenzioso, che possa arrivare alla giustizia amministrativa e con i suoi tempi mettere in discussione la data del voto. Con un nuovo intervento del Coni, e chissà, persino un ulteriore commissariamento, che però allora non sarebbe più soltanto provvisorio.

X: @lVendemiale