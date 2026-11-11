Zaniolo rompe il silenzio dopo aver lasciato il ritiro dell’Italia: “Non è stato facile. Rispettate la mia sfera privata”

Ieri l'annuncio della Federazione sulla scelta del calciatore dell'Udinese: "Non date credito a ricostruzioni che non mi appartengono". Non ci sarà contro Francia e Belgio

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“Lasciare Coverciano non è stato facile, ma ho preso questa decisione per motivi strettamente personali“. Dopo una giornata avvolta nel mistero, Nicolò Zaniolo rompe il silenzio sulla sua decisione di lasciare il ritiro dell’Italia per “motivi personali“. Lo fa con una storia Instagram in cui di fatto non svela i motivi, ma chiede rispetto per la sua privacy. “Vestire l’azzurro è sempre motivo d’orgoglio. Grazie al Mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza. Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che non mi appartengono. Questa maglia la porto nel cuore, e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla. Nicolò”, ha scritto Zaniolo nella sua storia Instagram.

L’attaccante dell’Udinese era tornato in nazionale dopo circa tre anni dall’ultima volta, con Mancini che aveva deciso di dargli fiducia dopo un buon inizio di stagione con la maglia bianconera, nonostante la sua squadra si trovi al momento all’ultimo posto in classifica. Poi ieri la comunicazione della Figc: “Nicolò Zaniolo lascia il ritiro di Coverciano per motivi personali”, senza nessuna specifica. A distanza di qualche ora il calciatore è intervenuto su Instagram per dire la sua.

Zaniolo era tra i favoriti per partire nel tridente titolare nella sfida in programma domani, giovedì 12 novembre, contro la Francia alle 20:45 a San Siro, valida per la quarta giornata di Nations League. Avrebbe dovuto giocare a destra nel tridente con Pio Esposito e Alphadjo Cisse. La sua assenza ha così costretto Mancini a rimescolare le carte in tavola: con ogni probabilità sarà Sebastiano Esposito a prendere il suo posto sulla destra per completare il tridente offensivo. Zaniolo ha lasciato il ritiro e salterà così sia la sfida contro la Francia che quella di tre giorni dopo contro il Belgio, questa volta in trasferta.