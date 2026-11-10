Nazionale, Zaniolo lascia il ritiro: “Motivi personali”. Non ci sarà contro Francia e Belgio

Il calciatore dell'Udinese era tra i candidati a partire titolare nella sfida di giovedì contro la Francia, alle 20:45, nel tridente d'attacco del 4-3-3 di Roberto Mancini, nel ruolo di esterno destro insieme a Pio Esposito e Alphadjo Cisse

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L’attaccante dell’Udinese Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale azzurra al centro tecnico federale di Coverciano per motivi personali. Il giocatore 27enne non fa quindi più parte dei convocati della Nazionale del ct Mancini, a due giorni dalla sfida contro la Francia in programma a San Siro, dove Zaniolo era uno dei candidati a partire titolare.

Non è ancora chiaro quali siano i “motivi personali” che hanno portato il calciatore ex Roma a lasciare il ritiro, ma alla base della decisione non ci sono problemi fisici. Il trequartista dell’Udinese non prenderà quindi parte agli impegni degli azzurri in Nations League contro Francia e Belgio, in programma rispettivamente il 12 e 15 novembre a San Siro (Milano) e Bruxelles.

Zaniolo era tra i candidati a partire titolare nella sfida di giovedì contro la Francia, alle 20:45, nel tridente d’attacco del 4-3-3 di Roberto Mancini, nel ruolo di esterno destro insieme a Pio Esposito e Alphadjo Cisse. Ora al suo posto potrebbe giocare l’altro Esposito, Sebastiano, convocato da Roberto Mancini. Il calciatore dell’Udinese era tornato in nazionale dopo tre anni di assenza.

Nazionale, i convocati di Roberto Mancini

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Matteo Palma (Udinese), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli).