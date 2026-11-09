Finisce 2 a 2 al Franchi, con i viola che si fanno rimontare due volte e diversi episodi da moviola. I bianconeri restano settimi, dietro al Frosinone

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Termina 2-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Juventus, posticipo dell’11esima giornata di Serie A che chiude il campionato prima della seconda sosta per le Nazionali. La Juve sale a 18 punti e resta settima sotto al Frosinone, mentre la Fiorentina aggancia quota nove, a +2 dalla zona retrocessione. Dietro al terzetto Lazio-Inter-Roma, tutte separate da un punto, ci sono il Milan e il Como. In coda invece al momento c’è l’Udinese, dietro a Venezia e Monza.

La Fiorentina ha il rammarico di essersi fatta recuperare due volte: era andata in vantaggio al 4′ con Pellegrino, ma al 32′ ha subito il pareggio di Woltemade. Poi al ’54 la rete Njie e al 66′ il definitivo pareggio di Bremer. Nel corso della partita tanti episodi da moviola e alcune polemiche.

Al 40′ la Juve protesta per un braccio di Viery su tiro di Kolo Muani, ma è attaccato al corpo e non punibile. Diversa invece la situazione avvenuta al 79′: dopo un colpo di testa di Dragusin in difesa, la palla arriva a Joao Mario che con un movimento impacciato la fa sbattere sul suo braccio sinistro, molto largo. L’arbitro ha voluto probabilmente che la palla fosse inattesa e il movimento congruo, il Var non lo ha richiamato: restano i dubbi, poteva essere da calcio di rigore.

La Fiorentina invece si vede annullare un gol all’81’: Dragusin di testa batte Vicario, ma per liberarsi ha spinto a due mani su Bremer. La sensazione è che il fallo sia netto. Ma i viola protestano soprattutto per il gol convalidato a Bremer, al 66′. Il difensore della Juve dopo aver segnato sembra dire ai compagni di avere la sensazione di aver colpita con il braccio. Le immagini non chiariscono fino in fondo se il tocco sia avvenuto con la spalla o appunto con il braccio. Anche in questo caso, restano i dubbi.

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