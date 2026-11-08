Clamoroso in Argentina: il Rosario Central festeggia il titolo, ma non si accorge che il gol del Boca campione è valido. “Ci siamo confusi”

I tifosi della squadra di Angel Di Maria hanno esultato pensando che la rete degli avversari al 96esimo fosse stata annullata: era una fake news

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Due squadre che esultano contemporaneamente. Due squadre convinte entrambe di aver vinto il campionato ‘Tablia Anual’, la classifica complessiva che somma i punteggi delle squadre argentine tra apertura e clausura. Ma a vincere è stato solo il Boca Juniors, mentre il Rosario Central si porta a casa solo un’enorme delusione dopo i festeggiamenti in campo. È successo in Argentina, dove il calcio regala sempre finali particolari e thriller: questa volta per il Boca è stata una favola a lieto fine, per il Rosario Central un horror. Il Rosario infatti ha passato diversi minuti a esultare in campo, convinto di aver vinto il campionato a causa di una fake news.

Ma cosa è successo? Per capirlo bisogna ricostruire i fatti. Boca Juniors e Rosario Central arrivavano a questa partita con 60 e 59 punti in classifica. Il Boca ospitava il Defensa y Justicia, mentre il Rosario Central giocava in casa contro l’Estudiantes de Río Cuarto. Succede che il Rosario Central batte 2-0 i propri avversari, la partita finisce prima rispetto a quella del Boca Juniors e il pubblico dello stadio Gigante de Arroyito inizia a festeggiare in preda all’euforia. La sentenza è già emessa: il Rosario Central campione d’Argentina. Peccato appunto che dall’altra parte si stia ancora giocando e al 96esimo Enner Valencia segni il gol dell’1-0 che regala il titolo al Boca Juniors dopo una serie di errori clamorosi della difesa ospite, compreso l’ultimo del portiere.

L’entusiasmo dei tifosi, calciatori e dirigenti del Rosario Central si placa immediatamente. Lo stadio si ammutolisce e la gioia precedente lascia spazio alla delusione e ai pianti. Finita qui? No, perché si diffondono una serie di fake news su un presunto annullamento del gol del Boca Juniors e poi addirittura anche di un pareggio del Defensa y Justicia e il Rosario Central torna a festeggiare. C’è però chi ha capito che il gol del Boca e valido e piange, ma contemporaneamente c’è chi esulta davanti alle telecamere. Scene opposte, ma della stessa tifoseria. Un equivoco dietro l’altro che genera tantissima confusione tra i tifosi del Rosario Central. “Ci siamo confusi, abbiamo festeggiato in anticipo perché ci siamo lasciati trascinare dalla gente“, confessa Jorge Almirón, allenatore del Rosario. Poco dopo tutti si rendono conto di quella che fosse la realtà: il Boca ha battuto davvero il Defensa y Justicia, strappando il titolo al Rosario proprio all’ultimo respiro, per un solo punto.