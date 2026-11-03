“Marotta si presenta ad Appiano e lo prendono solo per il c**o. Il disastro lo ha fatto mandando via Piero Ausilio”: così Cassano sull’Inter

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Allegri, Mourinho, Malen, ora anche l’Inter e il suo presidente Beppe Marotta. Nuova puntata di Viva El Futbol e nuovi bersagli per Antonio Cassano, che nel corso della trasmissione streaming insieme agli amici Lele Adani e Nicola Ventola, come sempre non le manda a dire. Questa settimana è stato il turno dei nerazzurri, sconfitti nel derby contro il Milan per 3-1 al termine di una partita in cui al decimo minuto il punteggio era già sul 2-0. “L’Inter sta facendo malissimo, con una squadra del genere non ti puoi permettere di fare partite così brutte. Con il Venezia, a Roma vai sotto di due gol, con la Fiorentina la riprendi all’ultimo, con il Milan perdi. L’Inter sta facendo malissimo, e deve stare attenta, rischia di farsi male e di non vincere niente. Chivu deve prendere provvedimenti e iniziare a fare scelte forti“, ha detto Cassano.

La colpa? Secondo Cassano per larga parte è del presidente Beppe Marotta: “Il genio della lampada che ci ha messo il carico mandando via Piero Ausilio è Beppe Marotta. Il disastro lo ha fatto Marotta mandando via Piero Ausilio dopo 30 anni e mancando di rispetto a lui. Voglio dire alla gente: cari tifosi, nei problemi Ausilio era credibile, andava a parlare coi giocatori che erano in difficoltà, si confrontava ed era credibile“, ha spiegato l’ex attaccante di Inter, Milan e Real Madrid tra le tante. “Ora Marotta si presenta ad Appiano e lo prendono solo per il c**o. È così. Marotta non sa di calcio, tutti quando lo vedono lo prendono in giro. Il disastro è stato fatto da Marotta, mettendo il carico nei confronti del direttore sportivo, Ausilio, che ha vinto più di tutti negli ultimi 30 anni, con una squadra che è ancora la sua”, ha concluso sul tema Cassano.

In conclusione anche un messaggio e un consiglio di natura tecnica per Cristian Chivu dopo le difficoltà delle ultime partite: “Chivu deve fare delle scelte forti, poi il discorso sul modulo mai provato. E allora dico: hai due attaccanti che stanno male, ci sta che non li metti. Allora fai 3-5-1-1 con Mkhitaryan dietro una punta per non cambiare troppo. L’Inter gioca da 6-7 anni sempre in un modo. A me l’Inter sta preoccupando”, ha terminato l’ex attaccante italiano.