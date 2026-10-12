Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Una scena surreale è andata in onda su Rai 2 al termine del match di Serie C tra Casarano e Salernitana, terminato 0 a 0. Protagonista il tecnico del club campano, Serse Cosmi, che stava commentano il deludente pareggio nella consueta intervista post-partita a bordo campo. A un certo punto, dagli spalti hanno cominciato a piovere insulti, anche pesanti, nei confronti dell’allenatore. Cosmi ha improvvisamente smesso di parlare e ha cominciato a fissare la tribuna. Il giornalista che stava conducendo l’intervista è rimasto interdetto per un paio di secondi, poi ha frettolosamente salutato il tecnico ed è fuggito via, come impaurito, prima che la situazione degenerasse.

La stagione della Salernitana fin qui non ha rispettato le aspettative: la vetta occupata dal Potenza è già distante nove punti dopo appena nove giornate. Contro il Casarano, il club campano sperava di ottenere una vittoria: “Abbiamo avuto diverse occasioni, alcune clamorose. Abbiamo sprecato un tempo, giocando sotto ritmo, facendo errori tecnici eccessivi, ma non per questa categoria. Nella ripresa abbiamo provato a vincere, le gambe erano pesanti su un terreno non facile. Ci è mancata la rabbia, la determinazione“, stava spiegano Cosmi ai microfoni della Rai, che ha coperto l’incontro mandandolo anche in diretta su Rai 2.

Poi sono arrivati gli insulti che hanno interrotto l’intervista di Cosmi. Il tecnico è parso quasi sconfortato per le parole che arrivavano dalla tribuna dello stadio Capozza. Davvero strano però è stato l’atteggiamento del cronista della tv pubblica, forse spaventato dall’atteggiamento di quei tifosi. Fatto sta che ha velocemente congedato Cosmi e altrettanto frettolosamente è scomparso dall’inquadratura, quasi a invitare a sua volta il tecnico ad allontanarsi prima che la situazione degenerasse.