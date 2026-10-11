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In pochi, forse nessuno, si sarebbero aspettati che il primo 0-0 del campionato di Serie A 2026/27 arrivasse tra due delle squadre più spettacolari del campionato. Como e Roma non si fanno male e nell’anticipo delle 12:30 della domenica pareggiano 0-0, con i giallorossi in 10 uomini per gran parte del secondo tempo per il rosso diretto a Donyell Malen per una brutta entrata su un avversario. Un dato curioso, considerando che – dati FotMob alla mano – prima di questa partita erano la seconda (13.9 la Roma) e la terza squadra (10.9) per xG (gol attesi) prodotti in Serie A, dietro soltanto all’Inter, che sembra al momento fare un altro campionato per numero di occasioni prodotte.

La Roma, che perde la vetta della classifica, ha giocato in dieci dal 53′ per il cartellino rosso diretto a Malen per gioco pericoloso. Una partita dura, iniziata a un ritmo intensissimo ma calato notevolmente nella seconda parte della prima frazione di gioco. Poi nel secondo tempo il rosso al giocatore più importante dei giallorossi per un’entrata scomposta ha complicato i piani: il Como ha iniziato a spingere, ma senza mai riuscire a trovare la rete del vantaggio. A fine gara Gasperini ha stretto i pugni per esultare per l’ottimo punto ottenuto dai suoi, soprattutto visto l’uomo in meno per gran parte del match. La squadra di Gasperini va a -2 dall’Inter capolista mentre il Como si porta a 11 punti raggiungendo momentaneamente il Milan al quinto posto.