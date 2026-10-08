“Due giocatori si sono picchiati”: ancora tensione nello spogliatoio del Real Madrid. E c’è anche un caso Mbappé

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José Mourinho non basta. Il Real Madrid continua a essere una polveriera. A distanza di 5 mesi da quanto accaduto tra Federico Valverde e Aurelien Thcouameni – con l’allora allenatore Arbeloa di non avere il controllo dello spogliatoio – secondo quanto riportato dal media spagnolo Cadena Ser, il clima nello spogliatoio dei Blancos resta rovente, con due giocatori, di cui però non si conosce l’identità, che sarebbero venuti addirittura alle mani nelle scorse settimane.

In Spagna riportano come il clima all’interno dello spogliatoio di José Mourinho, tornato sulla panchina del Real Madrid in estate, sia tutt’altro che facile. Negli scorsi mesi c’era stata appunto la rissa furiosa tra Aurelien Tchouameni e Federico Valverde, finita con tanto di punti sul viso per il centrocampista uruguaiano, mentre ora una situazione simile si sarebbe ripetuta tra altri due giocatori. Le tensioni nascerebbero, in primis, per lo scarso feeling tra Kylian Mbappé e il resto dello spogliatoio, in particolare con Jude Bellingham e Vinicius Jr. Mourinho avrebbe già avuto un acceso confronto con il fuoriclasse francese per invitarlo ad avere un atteggiamento diverso e a fare maggiore attenzione alla propria immagine fuori dal campo, ma senza, a quanto pare, sortire effetto.

Nelle scorse settimane infatti, Mbappé è stato al centro di numerose polemiche: a fine settembre, nella prima delle quattro partite di Nations League – quella tra Francia e Turchia – l’attaccante madrileno si è fatto male ed è uscito. In questi 15 giorni Mbappé ha lavorato per recuperare, ma ha anche postato prima una storia Instagram in discoteca, poi un altra mentre va in bici. Coincidenza o provocazione, la storia del francese in bicicletta ha fatto tornare nella mente di tanti tifosi del Real Madrid le parole di Mourinho lo scorso mese, quando disse che “un giocatore non può andare liberamente in bicicletta perché rischia di farsi male“. Insomma, a Madrid nell’ultimo anno e mezzo cambiano gli allenatori (Xabi Alonso, Arbeloa, ora Mourinho), ma rimane grande tensione nello spogliatoio. E ora aleggia un possibile nuovo caso Tchouameni–Valverde, definito a maggio “l’evento più grave mai visto a Valdebebas”.