Il calciatore della Reggiana è stato condannato in appello a sei anni per violenza sessuale di gruppo. Lui si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che la ragazza fosse consenziente ma per i magistrati le tesi difensive integravano una "vittimizzazione secondaria"

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Una fascia rossa al braccio, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, mentre sul suo nome pesa una condanna in appello a sei anni per violenza sessuale di gruppo. È ancora polemica intorno a Manolo Portanova, 26 anni, centrocampista e capitano della Reggiana, atteso a Forlì con il simbolo che tutti i capitani dei club di Serie C porteranno in campo in vista del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A sollevare il caso è l’edizione locale del Resto del Carlino. La partecipazione di Portanova all’iniziativa riaccende una controversia che accompagna il calciatore dal 2023, quando la Reggiana lo ingaggiò, e che vede in prima linea le associazioni antiviolenza.

Nelle motivazione del verdetto di secondo grado i giudici scrissero che non c’era stato alcun consenso, che “la vittima” era stata “ridotta a un oggetto” e che “le tesi difensive” integravano una “vittimizzazione secondaria”. Il giocatore è stato condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, dopo una prima sentenza a Siena, per un episodio di violenza sessuale di gruppo avvenuto nel maggio 2021 ai danni di una studentessa, in un appartamento di piazza del Campo. Secondo l’accusa, insieme a lui sarebbero stati coinvolti lo zio, il fratello, all’epoca minorenne, e un amico. Portanova si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che la ragazza fosse consenziente. Nelle 51 pagine di motivazioni la Corte aveva respinto, una dopo l’altra, tutte le censure della difesa, ritenendo pienamente credibile il racconto della persona offesa e individuando puntuali riscontri oggettivi in ogni fase della vicenda: dal referto del Codice Rosa al video girato durante la fase finale della violenza, fino al quadro delle lesioni accertate poche ore dopo i fatti. La vicenda giudiziaria è ora arrivata in Cassazione. Nel frattempo, il centrocampista ha continuato a giocare e a indossare la fascia di capitano della squadra emiliana.

Proprio la fascia rossa prevista per la partita di Forlì è diventata il nuovo terreno dello scontro. Le associazioni Non Una Di Meno e Nondasola contestano da tempo la presenza del calciatore nella squadra. Nel luglio 2023, dopo il suo ingaggio, le attiviste organizzarono una protesta davanti al Municipio, sventolando cartellini rossi. Un altro gruppo di manifestanti si presentò davanti ai campi di allenamento della Reggiana, esponendo uno striscione con la scritta: “Stupratori in campo non ne vogliamo”.

Ora la nuova iniziativa contro la violenza sulle donne riporta la protesta al centro del dibattito. “È vergognoso”, ha dichiarato al Resto del Carlino Serena Corsi, vicepresidente del centro antiviolenza Nondasola di Reggio Emilia. La sua speranza, spiega, sarebbe che fosse lo stesso Portanova a rinunciare spontaneamente alla fascia, ma non crede che accadrà. Corsi critica anche il modo in cui il calciatore ha affrontato pubblicamente la vicenda e si dice preoccupata per il messaggio trasmesso ai più giovani: “Vedo tanti bambini con la sua maglia in città. E mi dispiace. Quello che viene trasmesso loro è questo: sono famoso e potente, quindi la faccio franca a priori“. La vicepresidente conclude con un giudizio durissimo anche nei confronti della società: “Impresentabili. Sia lui che la Reggiana”.