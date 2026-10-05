Il mondo FQ
ultim'ora

Ilva, confermato lo stop agli altiforni senza attendere il giudizio della Cassazione

Calcio

Ultimo aggiornamento: 9:43

“Mio figlio Cristian ha avuto un problema alla testa, hanno trovato un’occlusione nell’acquedotto di Silvio”: il racconto di Francesco Totti

di Redazione Sport
L'ex capitano della Roma ha raccontato il vero motivo dietro alla decisione del figlio di ritirarsi dal calcio nell'estate 2025 a soli 19 anni
“Mio figlio Cristian ha avuto un problema alla testa, hanno trovato un’occlusione nell’acquedotto di Silvio”: il racconto di Francesco Totti
Icona dei commenti Commenti

Il figlio di Francesco Totti, Cristian, “ha avuto un problema alla testa”. Nello specifico, “hanno trovato un’occlusione nell’acquedotto di Silvio“. Un problema fortunatamente risolto, ma che è stato all’origine della decisione di Cristian Totti di smettere di giocare a calcio. L’ex capitano della Roma lo ha raccontato nel corso della sua lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, pubblicata una settimana fa. Il dettaglio però era rimasto in ombra, fino a quando altre testate non ne hanno dato risalto, svelando un particolare importante dietro alla scelta compiuta la scorsa estate dal giovane Totti jr.

Dopo una breve carriera tra settori giovanili professionistici e Serie D, nel luglio 2025 a soli 19 anni Cristian Totti aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato, scegliendo di entrare nello staff della Totti Soccer School, gestita dallo zio Riccardo. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma, Cristian ha iniziato da piccolo a convivere con la pressione del cognome: nel 2023/24 si è trasferito al Frosinone, dove ha però giocato soltanto tre partite con la Primavera e una con l’Under 18. L’ultima avventura all’Olbia, dove da subito è stato vittima di body shaming e altre critiche. “Crescendo ha conosciuto la cattiveria degli altri”, ha spiegato Francesco Totti nella sua intervista, aggiungendo: “Parlar male di un ragazzo di dodici, quindici anni è vergognoso. Mi hanno ferito“.

Forse proprio per mettere a tacere cattiverie e illazioni, Totti ha spiegato anche il vero motivo dietro il ritiro dal calcio del figlio maggiore. Un problema emerso durante una Tac al naso: “Fin da piccolo aveva frequenti mal di testa. Ma era sempre in movimento, nessuno si era mai preoccupato. Sarà un po’ stanco, pensavamo”. Invece Cristian Totti soffriva per via di un’occlusione nell’acquedotto di Silvio. “Mo’, non è che faccio il medico, te lo dico così come me l’hanno spiegato: non passava tutto il liquido al cervello”, ha spiegato Totti nell’intervista. Ora infatti ci si può ridere sopra, perché il problema è stato risolto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione