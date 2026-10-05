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“Ho smesso di giocare perché ho preso una malattia autoimmune, la miastenia oculare. Ancora ne avevo per giocare. Da 15 anni faccio uso di cortisone, perché ho la diplopia, che mi impedisce di vedere in maniera corretta“. A parlare è Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio intervenuto all’evento “Non mollare mai” al Festival dello Sport di Trento 2026. L’ex calciatore del Milan – nel 2020 – aveva rivelato di avere la malattia in questione dopo il pareggio dell’allora suo Napoli contro il Torino per 1-1. “Io soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. Sono 10 giorni che non sono me stesso e voglio dirlo a tutti i ragazzini che hanno paura quando hanno un qualcosa di strano e non si vedono bene allo specchio: la vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, senza nascondersi”, aveva dichiarato in quella circostanza, concludendo: “Vedere doppio 24 ore al giorno non è facile, solo un pazzo come me può stare in piedi”.

Adesso ci è tornato al Festival dello Sport di Trento, dando altri dettagli e spiegando come ogni giorno lotta con questo problema: “Devo dire che in tutti questi anni ho sempre detto: ‘C’è gente che con la mia stessa malattia sta 4-5 mesi a letto, non riesce a muoversi‘. Io su questo ho sempre pensato: ‘Pensa se mi avessero detto di avere 5 mesi di vita’. Io l’ho accettata, ci lavoro, sono più forte della malattia. Però mi costa fare uso di cortisone ogni giorno, non è facile. Sono da quasi 7 anni che non bevo alcun alcolico. Un altro al posto mio peserebbe 200 kg. Si va avanti, c’è sempre di peggio nella vita. L’importante è guardare avanti“, ha concluso l’attuale tecnico della Lazio ed ex della Nazionale prima dell’arrivo di Roberto Mancini. Dopo il discorso Gattuso ha strappato diversi applausi dai presenti.