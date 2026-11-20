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L’impatto di GTA 6 sul mondo dello sport è oggetto di preoccupazioni e dibattiti. Non per Rino Gattuso: il tecnico della Lazio in conferenza stampa ha chiarito di non essere impensierito dalle dichiarazioni del centrocampista Dele Bashiru sulla sua passione per l’attesissimo videogioco, uscito giovedì 19 novembre. Anche perché Gattuso ha già pronta la sua ricetta: “Domani alle 9 abbiamo colazione, mi metto concentrato, vediamo se qualcuno ha fatto le ore piccole o no…”, ha chiarito scherzando.

Soprattutto negli Usa si è davvero diffuso il timore che molti atleti possano passare le prossime notti davanti a Grand Theft Auto VI, il videogioco diventato argomento virale in ogni parte del globo. Ma Gattuso, dopo la pausa Nazionali, pensa soprattutto alla sua Lazio che affronta il Lecce e ha l’occasione per rimanere ancora in vetta alla classifica di Serie A. Per questo, di fronte alla domanda su GTA 6, i giocatori e Dele Bashiru, risponde nel suo stile: “Saranno ca… suoi se vuole giocare, figuratevi. Non so nemmeno di cosa state parlando, non mi creo questo problema“.

Poi Gattuso prosegue: “Fa parte dell’essere professionisti e aver amor proprio del lavoro. Non mi permetterei mai di chiedergli che ora hai fatto? Come si chiama, GTA? Che è una macchina?”, ha scherzato ancora il tecnico della Lazio. Che proprio parlando della sua rivincita in biancoceleste, dopo il trauma della Nazionale, nelle scorse settimane aveva spiegato il suo cambiamento di approccio anche su questi temi. “Questa generazione – le parole di Gattuso – ha un approccio completamente diverso da quello che avevamo io e miei compagni di allora. Piano piano ho capito che dovevo cambiare atteggiamento. Ho cercato di andare incontro a questo mondo nuovo. Lascio più libertà, purché siano rispettati quei concetti di base sui quali non transigo”.