Voeller senza freni: “Caso Balogun? Infantino ha sbagliato tutto. Preoccupante la deriva a destra in Italia con Meloni”

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“Seguo questa evoluzione da un po’ di tempo. Non è solo un problema tedesco, ma anche europeo. Sono sposato con una donna italiana. Anche mia moglie è contraria alla deriva a destra nel suo Paese”. A parlare della situazione politica in Italia è Rudi Voeller, ex attaccante tedesco della Roma tra le tante. Voeller ha parlato alla Bild della preoccupante deriva di Afd, partito di estrema destra in Germania, in diverse zone tedesche: “In Italia, questa deriva non solo è presente da molto più tempo, ma il partito populista di destra Fratelli d’Italia è anche quello del Primo Ministro”, ha spiegato facendo riferimento alla premier Giorgia Meloni. “Guardo a questo sviluppo con preoccupazione; la propensione a posizioni e partiti estremisti di vario genere sta aumentando anche in Germania”, ha concluso Voeller sul tema.

E sempre parlando di politica, ma calcistica, Voeller ha criticato anche le varie scelte di Gianni Infantino, presidente Fifa, nel corso degli ultimi mesi. “L’assurda assegnazione del ‘Premio per la Pace‘ a Donald Trump mi ha fatto sorridere piuttosto che arrabbiare. L’idea di Infantino di vendere quote dei Mondiali era certamente discutibile“, ha spiegato Voeller. Ciò che però l’ha infastidito maggiormente è stata la revoca del cartellino rosso a Folarin Balogun, attaccante degli Usa che era stato espulso ai sedicesimi nella sfida contro la Bosnia. La sua squalifica è stata poi tolta per gli ottavi di finale contro il Belgio, grazie anche e soprattutto all’intervento di Donald Trump, che ha direttamente chiamato Infantino.

“Ma ciò che mi ha dato più fastidio è stata la revoca del cartellino rosso all’attaccante statunitense Balogun durante i Mondiali. A mio parere, Infantino ha perso un’enorme opportunità per dare qualcosa in cambio al mondo del calcio“, ha spiegato Voeller. “Se fossi stato al suo posto, avrei detto: ‘Mi ha chiamato Donald Trump, ma io sono il presidente della FIFA e dico che Balogun rimane squalificato perché qualsiasi altra decisione sarebbe stata un imbroglio nel calcio‘. Si è trattato di un’ingerenza nello sport che non dovrebbe mai accadere”, ha concluso.