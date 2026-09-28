Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 12:11

Voeller senza freni: “Caso Balogun? Infantino ha sbagliato tutto. Preoccupante la deriva a destra in Italia con Meloni”

di Domenico Cannizzaro
Il direttore sportivo della Federcalcio tedesca critica la gestione del presidente della FIFA sul caso dell’attaccante statunitense e guarda con timore alla crescita delle forze di destra nel nostro Paese e in Germania
Voeller senza freni: “Caso Balogun? Infantino ha sbagliato tutto. Preoccupante la deriva a destra in Italia con Meloni”
Icona dei commenti Commenti

“Seguo questa evoluzione da un po’ di tempo. Non è solo un problema tedesco, ma anche europeo. Sono sposato con una donna italiana. Anche mia moglie è contraria alla deriva a destra nel suo Paese”. A parlare della situazione politica in Italia è Rudi Voeller, ex attaccante tedesco della Roma tra le tante. Voeller ha parlato alla Bild della preoccupante deriva di Afd, partito di estrema destra in Germania, in diverse zone tedesche: “In Italia, questa deriva non solo è presente da molto più tempo, ma il partito populista di destra Fratelli d’Italia è anche quello del Primo Ministro”, ha spiegato facendo riferimento alla premier Giorgia Meloni. “Guardo a questo sviluppo con preoccupazione; la propensione a posizioni e partiti estremisti di vario genere sta aumentando anche in Germania”, ha concluso Voeller sul tema.

E sempre parlando di politica, ma calcistica, Voeller ha criticato anche le varie scelte di Gianni Infantino, presidente Fifa, nel corso degli ultimi mesi. “L’assurda assegnazione del ‘Premio per la Pace‘ a Donald Trump mi ha fatto sorridere piuttosto che arrabbiare. L’idea di Infantino di vendere quote dei Mondiali era certamente discutibile“, ha spiegato Voeller. Ciò che però l’ha infastidito maggiormente è stata la revoca del cartellino rosso a Folarin Balogun, attaccante degli Usa che era stato espulso ai sedicesimi nella sfida contro la Bosnia. La sua squalifica è stata poi tolta per gli ottavi di finale contro il Belgio, grazie anche e soprattutto all’intervento di Donald Trump, che ha direttamente chiamato Infantino.

“Ma ciò che mi ha dato più fastidio è stata la revoca del cartellino rosso all’attaccante statunitense Balogun durante i Mondiali. A mio parere, Infantino ha perso un’enorme opportunità per dare qualcosa in cambio al mondo del calcio“, ha spiegato Voeller. “Se fossi stato al suo posto, avrei detto: ‘Mi ha chiamato Donald Trump, ma io sono il presidente della FIFA e dico che Balogun rimane squalificato perché qualsiasi altra decisione sarebbe stata un imbroglio nel calcio‘. Si è trattato di un’ingerenza nello sport che non dovrebbe mai accadere”, ha concluso.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione