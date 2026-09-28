Arbitro 19enne colpito da un sasso durante una partita: follia in Campania. La vittima: “Torno presto in campo”

Durante un match di Prima Categoria il direttore di gara aveva espulso un giocatore della squadra di casa e in mezzo al campo si era scatenato un parapiglia. Poi dagli spalti è partita la sassaiola

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Un arbitro espelle un giocatore, i tifosi protestano e sulla testa del direttore di gara arriva un sasso. È accaduto sabato sera, durante un match di calcio di Prima Categoria a Casamicciola Terme, uno dei sei Comuni di Ischia in Campania. L’arbitro – 19enne – è stato ferito alla tempia destra da un sasso lanciato da un tifoso, come riporta Agi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Casamicciola e dell’aliquota radiomobile di Ischia, un gruppo di tifosi ha protestato dopo l’espulsione di uno dei giocatori di casa, durante la partita tra Asd Lacco Ameno 2013 e Real Sangiovanni Frattaminore, con in mezzo al campo un accenno di rissa che ha coinvolto anche le squadre.

La polemica si è poi trasformata in una sassaiola contro il direttore di gara. La vittima, un napoletano di 19 anni, ha rifiutato il trasferimento in ospedale ed è stato curato dal 118 intervenuto sul posto, con i calciatori – che fino a pochi attimi prima protestavano – a soccorrerlo nel momento in cui hanno capito che il limite era stato ampiamente oltrepassato. La partita è stata sospesa: intanto indagano i militari dell’Arma per identificare i responsabili. “Nonostante tutto quello che è successo, tornerò ad arbitrare. Giusto il tempo di tornare in forma e scendo di nuovo in campo. Il calcio non ha niente a che fare con questi episodi. Lo sport non è questo: è un’occasione per divertirsi“, ha dichiarato il direttore di gara a Tgr Campania. È l’ennesima aggressione nei confronti degli arbitri nelle categorie dilettantistiche.

Credit foto: screen servizio tv Tgr Campania