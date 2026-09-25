Italia-Belgio, oggi inizia la Nations League degli azzurri. A cosa serve? Il percorso verso gli Europei

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Oggi all’Olimpico contro il Belgio fa il debutto l’Italia dell’era Mancini bis. Il commissario tecnico comincia la sua seconda avventura sulla panchina azzurra con quattro partite di Nations League in 11 giorni: una competizione minore, quella che di fatto ha sostituito le vecchie amichevoli, ma che allo stesso tempo non si può sottovalutare per vari motivi. Il più importante e pratico riguarda il percorso verso i prossimi Europei 2028 nel Regno Unito. Le regole Uefa infatti hanno stabilito che le teste di serie dei 12 gironi di qualificazione a Euro 2028 saranno stabilite in base ai risultati di Nations League: saranno le 4 prime, le 4 seconde e le 4 terze dei gruppi della Lega A, quella di cui fa parte l’Italia. Se si arriva primi nel gruppo, si ha un ulteriore vantaggio: finire in un girone da quattro invece che da cinque squadre. Ma la priorità è soprattutto non finire ultimi.

Gli azzurri del ct Mancini sono inseriti nel gruppo 1 di Nations, quello con Belgio, ma anche Francia e Turchia. Passare da primi è durissima, una serie di risultati negativi potrebbero però compromettere già perfino il percorso verso gli Europei. Mentre un piazzamento positivo permetterebbe come estrema ratio anche la possibilità di essere ripescati per i playoff, in caso di mancata qualificazione diretta. Insomma: giocare una buona Nations League permette di avere già un piede a Euro 2028, o quasi.

Poi ci sono ovviamente tutti gli altri discorsi, relativi a prestigio, premi e ranking. La Nations League è sicuramente un trofeo minore, ma assegna pur sempre una coppa e anche dei soldi, che alla Figc non fanno certamente male: circa 4,5 milioni di euro per partecipare alla Lega A, che aumentano fino a superare i dieci milioni complessivi. Ecco, retrocedere in Serie B di Nations sarebbe uno smacco economico e reputazionale: succede per chi arrivo ultimo nel girone (le due migliori quarte giocano i playout, le due peggiori retrocedono direttamente). Infine, il discorso legato al ranking, che riguarda i tornei FIFA. L’Italia oggi è addirittura 15esima al mondo: vincere aiuta a risalire la classifica. Se prima o poi torneremo a giocare un Mondiale, aiuterebbe…