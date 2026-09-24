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Ultimo aggiornamento: 12:39

Fabrizio Galasso trovato morto in un B&b: il viceallenatore della Viterbese Calcio aveva 49 anni

di Redazione Sport
A lanciare l'allarme Andrea Bussone, mister della squadra locale: condividevano l'appartamento. Lascia la moglie e un figlio di 9 anni
Fabrizio Galasso trovato morto in un B&b: il viceallenatore della Viterbese Calcio aveva 49 anni
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Profondo dolore e immenso sgomento”. La Viterbese Calcio e tutto il mondo del pallone è ancora sotto choc per la morte di Fabrizio Galasso. Il viceallenatore del club laziale, 49 anni, è stato trovato senza vita mercoledì mattina in un B&b di Via Saffi, nel centro storico di Viterbo.

A lanciare l’allarme Andrea Bussone, mister della squadra locale, amico e collega di Galasso, con cui condivideva l’appartamento per la stagione in corso. Bussone ha chiamato i soccorsi e ha provato a praticare il massaggio cardiaco al suo amico in attesa dell’arrivo del personale del 118. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. Galasso, secondo una prima ipotesi, è stato vittima di un un infarto o un ictus mentre dormiva.

Sul posto sono arrivati vari tifosi della Viterbese e lo stesso patron della squadra, Piero Camilli: “Una notizia terribile e improvvisa che sconvolge profondamente tutta la nostra famiglia gialloblù e che ci lascia senza parole. In questo momento così difficile, ogni parola sembra insufficiente. Ciao Fabrizio”, si legge nel messaggio del club.

Chi era Fabrizio Galasso

Originario di Roma, Galasso lascia la moglie e un figlio di 9 anni. Aveva costruito la sua carriera soprattutto nel calcio laziale, alternando il ruolo di tecnico a quello di vice e match analyst. Dopo le prime esperienze in Prima Categoria, aveva lavorato con il Grifone Gialloverde e al Trastevere, in Serie D. Nel 2020 era entrato nello staff della Roma Calcio Femminile come vice di Marco Galletti, per poi guidarne la Primavera nella stagione successiva. Nel 2022/23 aveva seguito Galletti alla Res Roma VIII come viceallenatore e match analyst, contribuendo alla promozione in Serie B e restando nello staff anche l’anno seguente. Nel suo percorso anche un’esperienza nel settore giovanile della Lazio. Nell’estate 2026 aveva infine accettato di fare il vice di Andrea Bussone alla Viterbese.

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