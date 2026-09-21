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Diverse centinaia di tifosi dell’Inter si sono riuniti davanti alla basilica di Sant’Ambrogio a Milano per l’ultimo saluto alla leggenda nerazzurra Sandro Mazzola, scomparso sabato all’età di 83 anni. Con loro tanti simboli della storia recente e passata del club. Tra questi Aristide Guarneri, l’ex capitano Giuseppe Bergomi, Francesco Toldo, Ivan Ramiro Cordoba ed Esteban Cambiasso.

“E’ stata una persona per me importante, ha spinto per il mio esordio con Bersellini ed è stato quello che mi ha fatto il mio primo contratto e ha seguito tutto il mio percorso. Ma quello che mi piace sempre sottolineare di Sandro è che non era mai stata una persona divisiva, nonostante fosse la leggenda dell’Inter. È stato veramente un grande campione“, ha detto Bergomi arrivando alla Basilica di Sant’Ambrogio. “Sono quei campioni che non rappresentano una bandiera, ma sono campioni di tutti”, ha aggiunto.