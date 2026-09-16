L'allenatore ha incontrato il dirigente radiato per Calciopoli dopo la vittoria con i granata. I due hanno lavorato insieme per anni in bianconero

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Gianpiero Gasperini seduto a tavola e intento a chiacchierare con Luciano Moggi. Così ci fa l’attuale allenatore della Roma in un locale di Torino insieme all’ex dirigente della Juventus, simbolo di Calciopoli e radiato dalla giustizia sportiva? È quello che si chiedono da martedì pomeriggio molti tifosi giallorossi, dopo lo scatto è stato pubblicato sui social dall’emittente Radio Radio. “Abbiamo parlato della partita e del più e del meno”, la secca replica di Moggi, contattato proprio da Radio Radio.

Gasperini si trovava a Torino dopo la vittoria della sua Roma lunedì sera contro la squadra granata, che ha confermato i giallorossi in vetta alla Serie A a pari merito con l’Inter dopo quattro giornate. Ad oggi l’idillio tra il Gasp e la tifoseria romana è cementato da gioco e risultati. Ma sedersi a tavola con uno dei simboli di un “nemico” sportivo come la Juventus non sarà stato certo gradito. D’altro canto, Moggi per Gasperini è un amico: entrambi tornarono alla Juve nel 1994, uno come dirigente e l’altro come allenatore delle giovanili.

Il Gasp si è formato in panchina proprio nelle fila bianconere, partendo dai Giovanissimi per arrivare fino alla Primavera. In quegli anni, a dargli fiducia c’è stato anche Moggi. D’altronde, il tecnico era stato vicinissimo alla Juventus prima di scegliere di sposare il progetto Roma. Se qualcuno pensa che Moggi possa fargli cambiare idea, il diretto interessato nega tutto: “Cosa ha oggi la Roma più della Juventus? Il centrocampo, la difesa, l’attacco”. Insomma, tutto. E a Radio Radio l’ex dirigente ribadisce: “Gasperini non ha bisogno dei miei consigli, è bravo per conto suo”.