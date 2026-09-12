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Ultimo aggiornamento: 14:38

Si accascia e perde i sensi durante una partita di padel: paura per Andrea Camplone, ex capitano del Pescara

di Redazione Sport
L'ex calciatore del club abruzzese è stato trasportato in ospedale ed è stato operato in emodinamica: le sue condizioni sono stabili con la prognosi che resta riservata
Si accascia e perde i sensi durante una partita di padel: paura per Andrea Camplone, ex capitano del Pescara
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L’ex calciatore e capitano del Pescara Andrea Camplone, 60 anni, è ricoverato in rianimazione all’ospedale civile di Pescara dopo aver accusato un malore ieri pomeriggio mentre stava giocando a padel in un centro sportivo di Montesilvano. L’uomo si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi. Immediato l’allarme delle persone presenti, con l’intervento di un medico che era all’interno dell’impianto e che lo ha subito soccorso.

Poi l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno rianimato il 60enne. Successivamente è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è attualmente ricoverato in rianimazione. Operato in emodinamica, le sue condizioni sono stabili con la prognosi che resta riservata.

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