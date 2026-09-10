“Se avessimo difeso così con Como e Inter, i risultati sarebbero stati diversi”: Allegri dopo la sconfitta con l’Arsenal

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“Abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d’Europa. Il primo tempo è stato molto equilibrato, poi nel secondo loro hanno alzato i ritmi. Noi abbiamo difeso bene e se avessimo fatto lo stesso con Como e Inter i risultati sarebbero stati diversi“. A parlare è l’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri, ai microfoni di Prime Video, dopo la sconfitta contro l’Arsenal in Champions League per 0-1, con gol di Odegaard nel secondo tempo. “Sapevamo che fosse una partita complicata, veniamo da 3 sconfitte siamo dispiaciuti ma non dobbiamo demoralizzarci. Oggi non c’è da rimproverare niente, dobbiamo mantenere questo spirito perché quando difendiamo così più è difficile farci gol”, ha aggiunto. “Siamo cascati su un uno-due che non abbiamo seguito, mentre noi abbiamo sbagliato qualche scelta in fase d’attacco“, ha dichiarato ancora Allegri che nel fare il punto sugli infortunati ha concluso: “Alisson l’abbiamo perso per un po’ di tempo, mentre Meret speriamo di no”. Il portiere è stato infatti sostituito a fine primo tempo per un problema fisico: al suo posto è entrato Vanja Milinkovic–Savic. Problema muscolare anche per Alisson Santos: c’è attesa per gli esami.

Quella contro l’Arsenal – che ricordiamo è campione d’Inghilterra in carica e finalista di Champions League, poi persa contro il Psg – era probabilmente la partita più complicata per la squadra di Massimiliano Allegri, che anche dopo lo 0-1 non ha mai dato l’impressione di poter far male all’Arsenal, molto sprecona invece prima di passare in vantaggio. Una partita dominata dal club inglese, che ha dimostrato di avere un altro passo rispetto al Napoli e ha fallito prima più volte l’1-0 con Saka, Merino e White. Poi nel finale anche Madueke ha avuto la chance di chiuderla, ma senza riuscirci. Anche il Napoli – come l’Inter – comincia così con una sconfitta, ma in quella che probabilmente è la sfida più difficile delle otto previste nella League Phase di Champions League.