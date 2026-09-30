A giugno la manifestazione di sostegno, ora la federazione calcistica della nazione dove è nato e cresciuto lo scarica: "Ci aspettiamo trasparenza, chiarezza e responsabilità istituzionale"

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Italia, Francia, Inghilterra, Belgio e tante altre. La lista di federazioni che hanno ufficialmente comunicato il ritiro del sostegno a Gianni Infantino alle prossime elezioni Fifa è già lunghissima. In più anche Uefa e Concacaf tra le confederazioni. Ma adesso anche la Svizzera – dopo avergli mostrato sostegno a giugno – lo molla. Infantino scaricato anche dal Paese dove è nato e cresciuto. In linea con la Uefa, infatti, la Svizzera ha annunciato di “ritirare il sostegno espresso nel giugno 2026 alla candidatura di Gianni Infantino per un ulteriore mandato alla presidenza della Fifa. La decisione fa seguito a un’approfondita rivalutazione degli sviluppi degli ultimi mesi”, si legge nella nota ufficiale.

Nella nota si legge ancora: “Dal punto di vista dell’ASF, diversi avvenimenti sollevano questioni fondamentali riguardo alla leadership, alla governance, alla trasparenza e ai processi decisionali all’interno della Fifa. Ciò riguarda in particolare i temi della chiarezza delle regole e dell’integrità delle competizioni nel caso Balogun, nonché il coinvolgimento istituzionale e le responsabilità in relazione a FIFA Forward Enterprise“.

Il presidente federale Peter Knabel ha poi sottolineato che la ASF (Associazione Svizzera di Football) “si aspetta dalla dirigenza della Fifa i più elevati standard in termini di trasparenza, chiarezza e responsabilità istituzionale. Le misure annunciate dalla FIFA nella lettera del 21 settembre rappresentano certamente un segnale importante e possono contribuire a migliorare la situazione. Al tempo stesso, restano aperte questioni fondamentali riguardanti il contesto, le responsabilità e i processi decisionali. Visto che queste non sono state chiarite in modo convincente, non possiamo assumerci la responsabilità di continuare a sostenere la candidatura di Gianni Infantino“.

Poi la precisazione: da parte della Federazione svizzera, che specifica che la presa di distanza dal presidente Infantino non significa però una rottura con l’organismo mondiale. L’ASF sottolinea che la decisione non rappresenta “un allontanamento dalla collaborazione costruttiva all’interno della FIFA e della comunità calcistica internazionale”. In quanto Federazione del Paese che ospita le sedi di FIFA e UEFA, l’ASF ritiene di avere una responsabilità particolare. Per questo intende continuare a impegnarsi a favore della trasparenza, di strutture credibili e affidabili, di processi decisionali basati sulle regole e di “un calcio internazionale unito e integro”. Le elezioni per la presidenza della Fifa sono in programma il 18 marzo a Rabat, in Marocco, ma non si sa ancora chi sfiderà Infantino nella corsa alla poltrona calcistica più ambita: intanto i Paesi che lo hanno scaricato sono sempre più numerosi.