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Ultimo aggiornamento: 14:04

“Il caso tesseramento ha dell’incredibile, casualmente vale solo ad personam. Mi aspettavo ci si fermasse dopo la prima, seconda, terza volta”: così Malagò

di Redazione Sport
Il presidente della Figc è tornato sulla sua incandidabilità in Federcalcio dopo che due giorni fa la procura generale dello sport ha respinto la richiesta di archiviazione: "Non è un cavillo, ma una dinamica interpretativa"
“Il caso tesseramento ha dell’incredibile, casualmente vale solo ad personam. Mi aspettavo ci si fermasse dopo la prima, seconda, terza volta”: così Malagò
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“Il caso tesseramento? Ha dell’incredibile”. Così il presidente della Figc Giovanni Malagò è tornato sulla sua incandidabilità in Federcalcio a causa del mancato tesseramento in federazione. Lo ha fatto a margine di un panel sui grandi eventi a Roma, chiarendo che non si tratta di un cavillo, ma di “una dinamica interpretativa”, che “guarda caso”, “vale solo ad personam”, ha spiegato il presidente della Figc. Il tutto a distanza di due giorni da quando il procuratore generale dello Sport, Ugo Taucer, ha respinto la richiesta di archiviazione da parte della Figc sul suo mancato tesseramento: per essere eletto presidente della FederCalcio doveva prima esserne iscritto. E non lo era.

“Se mi aspettavo così tanta politica nel calcio? Onestamente me lo aspettavo, però pensavo che dopo la prima, la seconda e la terza volta uno si fermasse, invece evidentemente c’è per certi versi una forma di affettuosa ossessione – ha aggiunto -. Questa non è una cosa che fa piacere, ma è un dato di fatto sul quale certamente sono molto sereno“. A chi gli chiede se questa vicenda possa danneggiare il dossier della Figc per Euro 2032, Malagò ha replicato che “questa è una domanda giornalisticamente intelligente. Se rispondo no, non sarei sincero, se rispondo sì sbaglierei perché non devo dare preoccupazioni”.

Un inizio che per varie vicissitudini è stato complicato per Malagò: dal caso Maldini-Leonardo-Pirlo alla sua incandidabilità, sono state settimane complicate per il presidente Figc, che ammette: “Sì, onestamente sì, mi aspettavo fosse difficile. Siamo abituati alle difficoltà da tutta la vita. Penso che però ci sono state anche cose importanti e belle. Vedo una squadra tecnica in cui c’è entusiasmo formidabile, vedo complicità, sinergie tra Roberto Mancini, Claudio Ranieri, Gianfranco Zola e tutta la squadra del Club Italia, poi vediamo anche cosa si fa sul campo – ha concluso -. Vedo che nelle persone che lavorano in federazione c’è grande disponibilità a collaborare al nuovo corso, progettualità su Euro 2032 con l’Uefa. Per fortuna non ci sono solo cose esterne che, diciamo, non fanno parte proprio del mondo del calcio“.

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