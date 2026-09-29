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Nono bilancio consecutivo in rosso per la Juventus, che chiude il 2025-26 con una perdita di 66 milioni, contro i 58 dell’anno precedente. Il cda ha approvato i conti e proporrà all’assemblea del 3 novembre un aumento di capitale da 250 milioni. Exor sottoscriverà la propria quota, garantirà l’eventuale inoptato e anticiperà 60 milioni. Il piano aziendale prevede un altro rosso nel 2026-27, soprattutto per l’assenza dalla Champions League, e un miglioramento nei due esercizi successivi. Il club sottolinea però la riduzione dei costi e la crescita di alcune voci di ricavo.

“Conti sotto controllo e una gestione più efficiente: il risultato 2025/26 della Juventus è in linea con le previsioni. I costi operativi – fa sapere il club in una nota – sono scesi di 42 milioni, senza tagliare gli investimenti per la competitività sportiva. I ricavi da sponsorizzazioni sono tornati stabili sopra 120 milioni e la struttura del debito è più equilibrata, grazie al bond di 150 milioni a 12 anni. Un ecosistema che continua a crescere oltre il campo: si registrano ricavi record da gare di campionato, Stadium Tour e Museo, con un’occupazione dello stadio al 97,6%. J|hotel e J|medical hanno ottenuto i migliori risultati dall’apertura. L’Allianz Stadium ospiterà la finale di Conference League 2028, è candidato ad ospitare Euro 2032 e, dal 2026, ospita anche grandi concerti“.

L’aumento di capitale e l’anticipo garantito da Exor vengono ritenuti “un segnale concreto di fiducia nel valore del Club. L’aumento di capitale – si legge nel comunicato – serve a sostenere la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset e del brand, oltre alla sostenibilità del Club. Con un ritorno a risultati sportivi in linea con la media storica è previsto un miglioramento significativo a partire dal 2027/28. Il management è stato rinnovato e le principali pendenze del passato sono chiuse: Uefa, procedimento di Roma e IMG, con un incasso di 22 milioni”.

“Un Club solido, con un patrimonio di valore superiore a quello di bilancio: Juventus è proprietaria di tutti i propri immobili strategici, dall’Allianz Stadium al J|hotel – un caso raro in Europa. Secondo valutazioni esterne, il loro valore di mercato, come quello della rosa, supera significativamente il valore contabile. Oltre metà del debito è legata proprio a questi asset“, conclude il club.