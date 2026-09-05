Bisceglie, l’assessora si impunta alla presentazione della squadra: “Non me ne vado se non mi fate parlare e la smettete di fischiarmi” – Video

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Doveva essere una serata di festa e celebrazione della squadra che parteciperà al campionato di Serie D e per lunghissimi tratti lo è stata, ma nella presentazione del Bisceglie – club che gioca nel girone H della quarta serie italiana – c’è stato un inconveniente che sta già facendo il giro del web. Il botta e risposta tra l’assessora allo sport Laura Pasquale e la tifoseria del club nerazzurrostellato, presente alla festa per omaggiare calciatori, allenatore, staff tecnico e dirigenziale. L’assessora Pasquale – chiamata sul palco dalla conduttrice della festa – è stata accolta da diversi fischi, che in realtà non erano rivolti alla sua persona nello specifico, ma all’amministrazione comunale per i ritardi sui lavori di adeguamento dello stadio comunale Gustavo Ventura.

A quel punto l’assessora si è infastidita e con toni accesi, anche parlando con la conduttrice della serata, ha detto: “Mi avete invitato e io sto qui, se non mi fate parlare non me ne vado“, le sue parole sul palco. “Sono più biscegliese di tanti di voi. Sarebbero questi i vostri valori? Sarebbe questa la vostra lealtà?”, ha esclamato rivolgendosi questa volta ai tifosi. A riportare il sereno c’è stato l’intervento del dg del Bisceglie Renato Ferrulli, con la serata che è poi proseguita secondo scaletta.