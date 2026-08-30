Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 12:03

Europa League, il calendario delle italiane: Milan e Juventus aprono entrambe in casa. Per i bianconeri chiusura difficile con la Real Sociedad

di Redazione Sport
Entrambi i club vogliono recitare un ruolo da protagonista in una competizione in cui sono tra le favorite per la vittoria finale: tutte le date e gli orari della League Phase
Europa League, il calendario delle italiane: Milan e Juventus aprono entrambe in casa. Per i bianconeri chiusura difficile con la Real Sociedad
Icona dei commenti Commenti

Non solo la Champions League: anche le italiane impegnate nella League Phase dell’Europa League hanno il loro calendario delle otto partite che dovranno disputare. Quattro in casa e quattro in trasferta: questo lo schema ormai noto da un paio di anni nel nuovo format delle coppe europee. Il Milan farà il suo esordio a San Siro contro il Benfica, prima di affrontare in trasferta Salisburgo e Bournemouth. La squadra rossonera chiuderà invece la League Phase ancora in casa, contro l’Ararat Armenia.

La Juventus invece inizierà il proprio cammino europeo all’Allianz Stadium contro il NEC Nijmegen, mentre la seconda giornata vedrà i bianconeri impegnati in trasferta contro il Celta Vigo. Il calendario della squadra di Spalletti propone poi Rennes e AZ Alkmaar, prima della sfida casalinga contro l’Omonia Nicosia. Due delle ultime tre giornate saranno invece in trasferta: prima contro il Ferencvaros, poi contro l’Hapoel Beer-Sheva. Infine il 28 gennaio l’ultima contro la Real Sociedad.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione