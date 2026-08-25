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Il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez , è stato squalificato fino all’8 settembre “per avere, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di gioco non essendo inserito nella distinta di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi ed impedendo al direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti“. Questa la decisione del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, che nel comunicato di oggi ha punito l’atteggiamento del direttore sportivo rossoblù.

Il riferimento è al parapiglia finale in Genoa–Napoli, quando giocatori e dirigenti del club ligure hanno protestato a lungo con la terna arbitrale per l’episodio dubbio accaduto in occasione del gol dell’1-0, con la spinta di Kevin De Bruyne – autore del gol – su Johan Vasquez nell’azione che ha appunto sbloccato la gara e che non è stata sanzionata dal direttore di gara. La squadra di Massimiliano Allegri ha poi vinto la partita per 0-2, grazie ai gol di De Bruyne appunto e di Vergara. Le proteste erano già iniziate dalla panchina, con l’allenatore Daniele De Rossi che durante la partita ha urlato: “Lo devi fischiare perché è fallo. Perché non fischi”. Poi, in conferenza stampa, l’allenatore del Genoa si è sfogato: “Penso stavolta sia abbastanza evidente. L’anno scorso eravamo qui a discutere di un rigore ma era qualcosa di completamente diverso. Quest’anno non c’è una persona al mondo che pensa quello non sia fallo. Mi fermo qui anche perché ho un’idea molto positiva del nuovo corso, ho parlato con Orsato prima della partita. Credo ci sia bisogno di collaborazione e noi dobbiamo dargliela”.

Episodio dell’arbitro a parte – per cui ha ricevuto la squalifica – il direttore sportivo del Genoa Diego Lopez aveva già tirato in ballo alcuni precedenti: “Sull’azione penso che oggi nel calcio ci siano tante telecamere, fortunatamente per noi, e tutta Italia ha visto quello che è successo. È stata un’azione abbastanza chiara. C’era qualche preoccupazione questa settimana per la designazione. Abbiamo cercato, all’interno, di mantenere la tranquillità, ovviamente di non pensare troppo al VAR di Napoli all’ultimo minuto, di non pensare troppo all’espulsione che non ha avuto a Roma e di cercare di pensare a questa partita. Penso che i giocatori abbiano mostrato il tipo di squadra che siamo. Purtroppo ci sono cose dove finora non entriamo”.