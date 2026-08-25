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Oltre il 4-0 alla Fiorentina, a far sorridere la Roma è anche quello che sta succedendo tra Donyell Malen e Paulo Dybala. Perché ormai non sembra più neanche un’intesa da costruire: uno si muove, l’altro sa già dove servirlo. Contro i viola il risultato è stato quasi esagerato: tre gol dell’olandese e tre assist della Joya, che in Italia non ne aveva mai messi insieme così tanti nella stessa partita.

Ma non è una storia cominciata all’Olimpico contro la Fiorentina. Nelle sette partite giocate insieme tra questa stagione e la scorsa, Malen ha segnato sette volte. E sei di quei gol sono arrivati su assist di Dybala. Numeri che spiegano meglio di qualsiasi impressione quanto la coppia funzioni e perché, oggi, possa diventare una delle armi più pericolose della Roma di Gasperini.

Dybala, a fine partita, ha anche consegnato a Malen il pallone della tripletta: “Il pallone che ho portato a Malen a fine gara? E’ giusto così, oggi ha fatto tre gol ed è giusto che si porti tutto a casa. Giocare con Malen è più facile, capisce sempre le linee di passaggio. È eccezionale, noi lo aiuteremo a segnare sempre di più”.

Malen ricambia, e lo fa con parole ancora più nette: “Paulo è straordinario, vede ogni movimento che faccio. Sono benedetto dal fatto di poter giocare con un giocatore così. Crea lo spazio per permettermi di arrivare al gol. Quanti ne posso segnare? Non voglio dare numeri, devo creare occasioni da gol. Poi vedremo”.

Intanto i numeri continuano a crescere. Con la tripletta alla Fiorentina, l’ex Aston Villa è arrivato a 17 gol in 19 partite di Serie A nell’anno solare, tutti con la Roma. Nell’era dei tre punti nessun giallorosso aveva fatto meglio: superato anche Gabriel Omar Batistuta, fermo a 15 nell’anno del terzo scudetto. E per Malen è già la seconda tripletta in giallorosso dopo quella al Pisa.

Anche Gasperini, che in conferenza ha provato a tenere bassi i giri dell’entusiasmo, davanti ai due si è lasciato andare: “Malen? Qui si sente apprezzato, è un leader anche in campo. Parliamo di un giocatore di livello mondiale, quindi anche da Champions. Dybala invece lo è sempre stato, è una bestia”. La Roma ha cominciato con quattro gol. Ma la notizia, forse, è soprattutto un’altra: Malen e Dybala si trovano quasi a occhi chiusi. E dopo appena una giornata, il resto della Serie A è già avvisato.