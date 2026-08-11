Il cambio ruolo, la doppietta che gli ha cambiato la vita e ora la Bundesliga: chi è Mohamed Ali Zoma, talento osservato da Mancini

Ventidue anni, nato in Lombardia e protagonista di una crescita esponenziale con la maglia del Norimberga, l'attaccante è reduce da una stagione che lo ha portato al centro dell'attenzione del calcio tedesco

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Tra le priorità della nuova Italia di Roberto Mancini c’è soprattutto quella di guardare oltre i confini del nostro calcio. Non soltanto ai giocatori che scelgono di costruire la propria carriera all’estero, ma anche a quei talenti di seconda generazione che stanno emergendo lontano dalla Serie A e che possono rappresentare nuove risorse per la Nazionale. Tra questi c’è un nome che, dalla Germania, sta iniziando a far parlare di sé con insistenza: Mohamed Ali Zoma.

Ventidue anni, nato in Lombardia e protagonista di una crescita esponenziale con la maglia del Norimberga, l’attaccante è reduce da una stagione che lo ha portato al centro dell’attenzione del calcio tedesco. Gol, velocità e una capacità non comune di trasformare un’azione apparentemente innocua in un’occasione da rete: Zoma ha caratteristiche che lo rendono un profilo particolarmente interessante anche in ottica azzurra. E con una valutazione che oggi si aggira intorno ai 20 milioni di euro, il suo nome ha già iniziato a circolare nei radar di diversi club europei.

Chi è Mohamed Ali Zoma, il talento nato a Merate a cui Mancini guarda con interesse

La storia di Mohamed Ali Zoma comincia a Merate, dove nasce nel dicembre 2003. Il nome Mohamed Ali è stato scelto dal padre, originario del Burkina Faso e grande appassionato del leggendario pugile statunitense. La passione sportiva di famiglia, però, prende per il figlio una strada diversa e porta Zoma verso il calcio. La sua formazione avviene interamente nel settore giovanile dell’Albinoleffe, società nella quale trascorre circa dieci anni. All’inizio il suo ruolo è quello di quinto di centrocampo: largo sulla fascia, sfrutta soprattutto la progressione e la capacità di attaccare gli spazi.

A intuire che quelle qualità potessero essere sfruttate molto più vicino alla porta è Giuseppe Biava, ai tempi della Berretti. L’allenatore decide di spostarlo nel reparto offensivo, permettendogli di giocare con maggiore continuità negli ultimi trenta metri. Una scelta che cambia radicalmente il percorso di Zoma.

Il primo vero assaggio del calcio professionistico arriva quando Zoma è ancora minorenne. E il suo debutto in Serie C non è uno di quelli destinati a passare inosservati. Nel derby contro il Lecco, l’Albinoleffe si trova in difficoltà, ma il giovane attaccante entra e cambia la partita, ribaltandola con la doppietta.

Nell’estate del 2025 arriva la svolta. Il Norimberga decide di investire su di lui e lo porta in Germania per una cifra vicina agli 800mila euro. L’impatto con un calcio più fisico e intenso non è immediato. Zoma ha bisogno di tempo per adattarsi a ritmi e caratteristiche differenti, ma trova un riferimento prezioso in una figura che conosce alla perfezione il mestiere dell’attaccante: Miroslav Klose.

L’ex centravanti tedesco lavora con lui soprattutto sulle situazioni di gioco, sui movimenti e sulla gestione delle occasioni davanti alla porta. Un percorso di crescita che produce risultati importanti già nella prima stagione: Zoma chiude con 14 gol, conquista il riconoscimento di miglior giocatore dell’annata assegnato dai tifosi e diventa progressivamente uno dei volti più interessanti della squadra.

La nuova stagione è iniziata addirittura a un livello superiore. Nel 3-0 contro la Dinamo Dresda, Zoma si prende la scena con una tripletta che conferma quanto la sua crescita sia stata rapida. Tre gol nella stessa partita e una prestazione che accende ulteriormente i riflettori sul talento italiano. Il suo valore di mercato è cresciuto in maniera esponenziale rispetto agli 800mila euro investiti dal Norimberga appena un anno prima, arrivando oggi a una valutazione nell’ordine dei 20 milioni di euro.

Non sorprende quindi che il suo rendimento abbia attirato l’attenzione anche fuori dalla Germania. Tra i club interessati vengono segnalati il Lens e il Paris, mentre il Norimberga si gode un giocatore il cui valore è ormai ben diverso rispetto a quello dell’estate 2025.