Il calcio in Palestina riparte dopo lo stop per la guerra: si comincia con la “Coppa dei Mille Martiri”

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La Federcalcio palestinese ha comunicato che il 4 settembre riprenderanno le competizioni calcistiche per club, dopo uno stop durato quasi tre anni e imposto dalla guerra nella Striscia di Gaza. La prima manifestazione in programma sarà la “Coppa dei Mille Martiri”, organizzata in memoria degli oltre 1.000 atleti palestinesi che, secondo i numeri diffusi dalla federazione, sono stati uccisi da Israele nel corso del conflitto.

Al torneo prenderanno parte più di 200 società: 146 provenienti dalla Cisgiordania occupata da Israele, 44 dalla Striscia di Gaza e 36 dai campi profughi palestinesi presenti in Libano. “Non abbiamo smarrito la nostra volontà nazionale, né la convinzione che lo sport continuerà a rappresentare un simbolo di speranza e di vita”, ha dichiarato il presidente della Federcalcio palestinese, Jibril Rajoub. Il numero uno della federazione ha inoltre rinnovato alla Fifa la richiesta di adottare sanzioni nei confronti dei club israeliani attivi negli insediamenti della Cisgiordania e di sospendere Israele dall’organizzazione mondiale del calcio per la sua condotta nella Striscia di Gaza.