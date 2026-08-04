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“Franco Baresi, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano”. È lo striscione che la Curva Sud del Milan ha appeso al balcone del palazzo di fronte alla basilica di Sant’Ambrogio, dove più di un migliaio di tifosi si sono radunati in attesa dei funerali dello storico capitano rossonero. In piazza è stata issata una grande bandiera con i colori del Milan e la scritta “Baresi 6”.

Molti i tifosi arrivati con la sua maglia: quel numero è stato ritirato dal club dopo il ritiro di Baresi e da allora non è più stato assegnato a un altro giocatore. Sul sagrato è stata deposta anche la corona della Fifa e del presidente Gianni Infantino. Tra i primi ex calciatori ad arrivare Filippo Galli e Riccardo Montolivo. Esposti anche gli striscioni dei gruppi ultrà. Le esequie dell’ex difensore del Milan e della Nazionale, morto venerdì 31 luglio a 66 anni dopo una lunga malattia, sono in programma alle 11. Attesi migliaia di tifosi, ex compagni di squadra, ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni.