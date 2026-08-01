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I vigili del fuoco e volontari continuano a combattere gli incendi boschivi divampati in Beozia, in Grecia, con le fiamme che si sono propagate in Attica, raggiungendo la fitta pineta intorno al villaggio costiero di Porto Germeno, circa 70 chilometri da Atene, dove sono almeno tre i fronti attivi. Gli incendi iniziati ieri si sono estesi su una vasta area, inghiottendo ampie zone di terreno e distruggendo numerose abitazioni.

Secondo un aggiornamento del servizio antincendio ellenico sono stati dispiegati 496 vigili del fuoco, supportati da 22 squadre, oltre che da volontari e 134 autopompe e altri veicoli. Tra questi, 23 vigili del fuoco e quattro veicoli sono arrivati dalla Francia e altri 23 con quattro veicoli dalla Romania. I fortissimi venti continuano a creare condizioni molto difficili, impedendo ai mezzi aerei di rifornirsi d’acqua o di effettuare lanci antincendi.

Le fiamme si sono sprigionate due giorni fa vicino al villaggio costiero di Agios Vasileios. I residenti inizialmente hanno ignorato un appello della protezione civile ad evacuare, e circa 300 persone hanno dovuto essere messe in salvo via mare. Incendi sono scoppiati questa settimana in diverse regioni della Grecia, compresa l’isola di Creta, e tre vigili del fuoco hanno finora perso la vita.