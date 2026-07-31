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Ultimo aggiornamento: 20:49

Terremoto a Pozzuoli, crolla costone di roccia: il video del cedimento e dei danni

di Redazione Cronaca
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Nell'area c'erano auto e un edificio: in corso la verifica dei danni
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Le immagini mostrano il momento in cui un costone di roccia è crollato, a causa del forte terremoto di magnitudo 4.7, a Pozzuoli. L’epicentro è stato registrato ai Campi Flegrei alle 19.46. Il sisma è stato distintamente avvertito nel capoluogo ma anche nei comuni della provincia. Come si vede dal filmato, nell’area c’erano delle auto, che risultano di fatto distrutte, e, a pochi metri, un edificio.

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